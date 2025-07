'Repor' saca la realidad de Málaga, el precio de su éxito

Los del programa de 24 Horas Repor volvieron a estar sembrados con el programa dedicado a una de las ciudades de moda, Málaga. La reportera Anna Grimau fue ecuánime y presentó con claridad los pros y contras de la capital de la Costa del Sol. Presentó las virtudes, pero no ocultó los defectos, para que cada cual desde casa sacase sus propias conclusiones. Incitar a la reflexión es uno de los objetivos más nobles de un buen programa de televisión.

El Repor malagueño arrancó en el parque tecnológico, que ofrece unas cifras de vértigo. En esa torre de Babel donde coinciden trabajadores de todos los puntos del planeta se aprecia la pujanza de los sectores punteros de la economía malagueña. Otro de ellos, el más tradicional, es el turismo. También tuvimos ocasión de escuchar a los vecinos de los distintos barrios de la ciudad lo que supone estar atacados por una turistificación (antes le llamaban gentrificación) imparable.

No faltó hueco para hablar de la cultura, tan importante como reclamo turístico. Se escucharon voces autorizadas acerca del papel de los museos franquicia, sin incurrir en lugares comunes ni en maniqueísmos mil veces escuchados.

Uno de los momentos álgidos llegó con la presentación del proyecto de megahotel en pleno Puerto, una torre que en el futuro podría ser icono de la ciudad. Ahí apareció en pantalla el mismísimo alcalde, Paco de la Torre, defendiéndola, arguyendo que la armonía no sólo se mide por la altura de un edificio, sino por sus formas, sus geometrías y volúmenes. El skyline de Málaga variaría ostensiblemente, pero la primera autoridad local argumentó que sería para bien. Lo dicho. Las argumentaciones quedaron claras. Las conclusiones las deben sacar los espectadores.

Aunque sea de lejos, Alicante también podría tomar buena nota de todo lo que allí se vio, ensalzó y criticó.

Esta es la sinopsis del programa de 'Repor' dedicado a Mälaga

Y aquí el enlace de ese programa

Descubrimos Málaga a través de la mirada de Pablo, uno de los llamados expats que hace tres años que ha encontrado en la capital malagueña el lugar ideal para trabajar y vivir. Pablo es CEO de Talan, una de las 700 empresas instaladas en el Parque Tecnológico de Málaga. Pablo nos cuenta que tiene trabajadores de más de 26 nacionalidades. La apuesta de Málaga hace más de tres décadas por el Parque la ha convertido en la primera ciudad destino para nómadas digitales en España y la tercera con más demanda de empleo tech. El director general del PTA de Málaga, Felipe Romera, nos cuenta que el Málaga Tech Park tiene 3 millones de m2 y un perímetro de 10 km. De sus más de 700 empresas, el 10 por ciento internacionales como Google. Málaga no solo despunta en tecnología: otros factores de su éxito son su fuerte apuesta cultural y sus playas con un turismo que sube como la espuma. La gastronomía es otro de sus puntos fuertes. En el Bar Bodega El Pimpi 240 trabajadores dan servicio a más de 500 clientes a la vez. Pero no es oro todo lo que reluce. Ya hace tiempo que los vecinos salen a la calle para protestar. El aumento exponencial del turismo y el desembarco de trabajadores extranjeros con mayor poder adquisitivo ha comportado una escalada de precios que ha convertido la vivienda inasequible para la mayoría de malagueños. Málaga se ha convertido en el epicentro del problema de la vivienda en España. La mayoría de la gente joven ve imposible independizarse como Jesús Guerrero que tiene 30 años, trabajo y pareja pero su salario no puede afrontar un precio de la vivienda inasumible…En Málaga capital El el alquiler de los pisos ya supera los mil euros mensuales y alquilar una habitación en piso compartido cuesta 430 euros de media. La proliferación de pisos turísticos está provocando una gentrificación inasumible según Ana Cortés, portavoz del colectivo “Un techo, un derecho”, uno de los numerosos colectivos que conforman el movimiento vecinal por una “Málaga para vivir y no para sobrevivir”.

Otro factor de crecimiento en Málaga es el puerto pero para los que para unos es prosperidad para otros es más presión. Los amarres no paran de crecer, sobre todo de yates y mega yates en su apuesta por el turismo de lujo, y no dejan de llegar cruceristas. En 2025 prevén superar el medio millón. Málaga ya está entre la quinta y sexta posición del ranking de ciudad de cruceros. Otro campo de batalla de los vecinos es la brusca afectación de esta vista por la construcción de un mega hotel de 150 metros en el puerto. La plataforma Defendamos Nuestro Horizonte ha recogido más de 17 mil firmas en contra del rascacielos y ha interpuesto un recurso ante el contencioso-administrativo del TSJA

Más allá del sol, la gastronomía y la tecnología, el nacimiento de uno de los artistas más ilustres de la cultura española en Málaga es sin duda un polo de atracción más de la ciudad…Por lo que el Museo Casa Natal de Picasso recibe 192 mil visitantes al año y 195 mil, el centro Pompidou de Málaga. Un modelo de ciudad de museos que no es compartido en La Invisible, un centro social y cultural recuperado por la ciudadanía y amenazado de desalojo desde 2018. Uno de los artífices de los éxitos de Málaga es quien ha sido su alcalde en los últimos 25 años y sigue al mando del gobierno de la ciudad. Con Francisco de la Torre conversamos sobre las bondades y desafíos de la ciudad.