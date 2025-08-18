‘La Reina del Flow’, el fenómeno de Netflix se convierte en concierto con parada en España

Después de conquistar a millones de espectadores en todo el múndo, el fenómeno global La Reina del Flow salta de la pantalla al escenario en un formato inédito. Por primera vez en Europa, el universo de la serie musical más vista de la historia de Netflix, se vivirá en directo, con dos únicas fechas confirmadas: el 6 de septiembre en RecordaFest (A Coruña) y el 10 de septiembre en el Movistar Arena de Madrid. Dos oportunidades únicas en Europa de ver en concierto a La Reina del Flow.

Este concierto en la capital española, organizado por Quireza Events, supone una oportunidad irrepetible para los seguidores de la serie que podrán cantar en vivo los grandes éxitos de la banda sonora oficial de la serie interpretados por sus protagonistas Juan Palau (Drama Key), Juan Manuel Restrepo (Charly Flow/ Pez Koi), María José Vargas (Yeimy) y Kevin Bury (Cris Vega). Una cita que promete emociones fuertes, nostalgia y mucho flow, con Omar Montes como artista invitado.

Juntos interpretarán en directo la banda sonora original de la serie al completo, temas que ya forman parte del imaginario colectivo, como Amor Imposible, Reflejo, Perdóname o La Reina del Flow. La puesta en escena será tan intensa como emotiva: un espectáculo musical cargado de ritmo urbano, luces, visuales y narrativa, que transportará al público a Medellín, al corazón de la historia que ha marcado a varias generaciones.

Juan Manuel Restrepo, uno de los protagonistas de la serie, ha atendido a este medio para mostranos su entusiamo con la gira española. “Con muchas ganas de que lleguen las fechas porque la gente se lo merece, va a ser muy especial para todos. Estamos preparando una puesta en escena muy bonita que va a cautivar al público a la vez que mantiene la tensión. Vamos a evocar recuerdos, momentos, canciones”, ha contado.

El cantante y actor ha compartido las claves del éxito de La Reina del Flow. “La serie ha enganchado a tanta gente porque ha conectado la música (reguetón) con el drama, la tensión, el amor, la venganza y el narcotráfico. Todos esos elementos son la fórmula secreta de la serie”, ha señalado.

La Reina del Flow, producción original de Caracol Televisión, es mucho más que una telenovela musical. Con más de 170 episodios y traducida a múltiples idiomas, se ha convertido en un icono internacional gracias a su mezcla de drama, música urbana, redención y empoderamiento femenino. La trama gira en torno a Yeimy Montoya, una joven promesa del reguetón traicionada por Charly Flow, el hombre que amaba. Tras pasar 17 años en prisión, Yeimy regresa con una nueva identidad (Tammy Andrade) y con sed de venganza.