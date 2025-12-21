La programación especial de Navidad de AMC Networks con la que no te despegarás del sillón

AMC Networks ha presentado su programación especial Tu Navidad, con más de 400 horas de contenido exclusivo para todos los públicos. Durante el mes de diciembre y hasta la segunda semana de enero, la compañía propone una gran oferta televisiva para que cada espectador diseñe su propia Navidad gracias a una diversidad de películas, series, documentales y programas de estilo de vida. Asimismo, la compañía ha anunciado en primicia que en febrero llegará AMC Western, el único canal premium dedicado 100% al Oeste con las películas más épicas de la historia del cine.

El servicio de streaming AMC+ llegará a 2026 con una potente propuesta de series originales, entre las que destaca la nueva serie The Audacity, un thriller sobre la burbuja de Silicon Valley creado por Jonathan Glatzer, productor de Succession y Better Call Saul, con Billy Magnussen, Zach Galifianakis, Simon Helberg y Sarah Goldberg en el reparto. También llegará El vampiro Lestat, protagonizada por Sam Reid y Jacob Anderson, que sigue expandiendo el Universo Inmortal de Anne Rice y convierte al célebre vampiro en una estrella del rock. A ello se suma la cuarta temporada de Dark Winds, producida por el recientemente fallecido Robert Redford, una de las series más aclamadas por la crítica en los últimos años. Asimismo, se estrenará la cuarta y última temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon, grabada y ambientada íntegramente en España.

En estilo de vida, el chef estrella Michelin Manuel Costiña vuelve a Canal Cocina para presentarnos un nuevo programa de producción propia, Pasión por el pescado. Elena Aymerich presenta recetas para triunfar en estas fiestas en Celebrar en Navidad. Jamie Oliver, con Jamie Oliver cocina en Navidad, propone menús festivos fáciles y sin estrés.

Por su parte, Canal Decasa celebra la Navidad con un nuevo formato, Tus plantas decoran: Navidad, donde la influencer Natalia Sáez nos desvela los secretos de las plantas para estas fiestas. El estreno de Mercadillos navideños: Nueva York ofrece un recorrido por la ciudad en su momento más mágico. Además, Mesas de Navidad con Mercedes Salazar muestra las últimas tendencias a la hora de preparar la mesa en las celebraciones.

La ficción toma también protagonismo en esta programación especial con el estreno exclusivo de series como Reykjavík Fusion en AMC+, la incorporación del mejor cine de los 80 y 90 en VinTV o la llegada de sagas completas como Harry Potter y Animales fantásticos a Canal Hollywood. Además, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de títulos como Abominable, Los Croods o La brújula dorada, entre otros.

Canal Historia y AMC Crime protagonizan los contenidos documentales de estas fiestas, dándoles un punto de vista diferente con la nueva temporada de Los juguetes que cambiaron el mundo y la serie documental Ho, ho, homicidios, dedicada a crímenes que tuvieron lugar en estas fechas.