Pollo con aceite Johnsons, Juan Salazar de Los Chunguitos revoluciona la cocina

Los Chunguitos, como dúo, participó en 2019 en MasterChef. Los hermanos Salazar fueron de los concursantes más surrealistas que pasaron por el programa de RTVE como también sucedió en Tu cara me suena. Juan, el más despistado de la pareja de hermanos, hacía llamar la atención del jurado de MasterChef por sus elaboraciones. Ha seguido con la cocina desde entonces y en su visita a El Hormiguero este martes Pablo Motos le ha destapado su receta estrella: Pollo con aceite Johnsons. Es la primera aplicación culinaria de la loción para evitar rozaduras.

Juan asegura que el toque le que le da al pollo lo convierte en más sabroso y le da un sabor ahumado, ha insistido el cantante. Barrancas ha tenido que advertir, ante su entusiasmo, que El Hormiguero no recomienda utilizar aceite Johnsons para comer, pese a la insistencia del cocinero rumbero. "¿Tú lo has probado? Hasta que no lo pruebes no sabes si te gusta".

Sin extenderse en explicaciones, lo que dice hacer Juan con este plato es con el pollo ya asado y caliente, cubrirlo con una capa de aceite de loción para darle ese sabor singular.

El plató de El Hormiguero se inundó de nostalgia y rumba este martes con la visita de Los Chunguitos, quienes regresaron al programa de P Motos para anunciar un hito en su carrera: su vuelta a los escenarios como trío original. Enrique, Juan y José vuelven así a unir sus voces para celebrar la gira El reencuentro 50+1, un tour que arranca este 19 de febrero por todo lo alto en la emblemática Plaza de toros de Las Ventas de Madrid. Esta nueva etapa supone un viaje a sus raíces, recuperando la formación que los convirtió en leyendas de la música popular española y pioneros de la rumba flamenca.

Durante una charla cargada de emoción, los hermanos recordaron sus durísimos orígenes en el barrio madrileño de Vallecas, rememorando los tiempos en los que vivían en una chabola sin los servicios más básicos. "No teníamos ni agua, ni para comer", confesaron al recordar una infancia de extrema pobreza que, sin embargo, fue el caldo de cultivo de su arte. Esta humildad marcó el tono de la entrevista, donde repasaron cómo pasaron de cantar para sobrevivir a vender millones de discos y poner banda sonora a películas fundamentales de la cinematografía española como Deprisa, deprisa.

Además de las anécdotas personales, el grupo adelantó detalles de su espectáculo, que promete ser un repaso por himnos generacionales como Dame veneno o Me quedo contigo. Los Chunguitos demostraron que, tras más de medio siglo en la industria, mantienen intacta esa autenticidad y carisma que los conecta con un público de todas las edades. La noche culminó con el trío brindando una actuación en directo.