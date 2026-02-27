Pepa Bueno regresa a TVE Andalucía, donde comenzó en 1991, por el 28F

Pepa Bueno será la conductora del especial que ofrece hoy La 1 con motivo de los actos del 28F. Una retransmisión para toda España que antecede a las desconexiones que a través de La 2 contribuirán a nuevos contenidos de proximidad desde la cadena pública y la ampliación de los informativos a las sobremesas de los sábados y domingos en La 1.

La ex directora de El País y voz matinal de la Cadena SER tuvo su lugar de formación en el centro territorial de Sevilla, cuando aún estaba en el Paseo de la Palmera, y donde condujo el informativo regional de sobremesa, Telesur, entre 1991 y 1994, contando acontecimientos como la Expo 92, que tuvo un espacio propio, Cita universal. Pepa Bueno fue rostro de las noticias andaluzas antes de pasar a la dirección territorial de Madrid y, durante el período de Aznar, pasar al espacio Corazón hasta que en 2004, con la dirección de informativos de Fran Llorente, pasó Los desayunos. En 2009 se incorporó al Telediario 2, formato al que regresó en esta temporada, y de ahí en 2012 pasó a la SER relevando a Carles Francino en Hoy por hoy y en 2019 ponerse al frente de Hora 25 antes de dirigir El País.

En este sábado, con un especial del 28F que muestra el rumbo del presidente de RTVE, José Pablo López hacia su comunidad natal, Bueno regresa a la ciudad que le dio su gran oportunidad, narrando y analizando con tertulias especializadas los actos institucionales en el Parlamento y la posterior entrega de medallas desde el Teatro de la Maestranza.

Será un nuevo impulso para el centro territorial. Las instalaciones en Andalucía de TVE comenzaron en junio de 1971. Durante sus primeros cuatro años la delegación en el chalé de La Palmera funcionó exclusivamente como una redacción de apoyo que suministraba imágenes y noticias para los Telediarios y espacios como Panorama de actualidad.

El punto de partida para las desconexiones fue el 14 de junio de 1975, fecha en la que se emitió el primer Telesur, el primer espacio de proximidad dirigido específicamente al público andaluz, enmarcado en el llamado Programa Regional Simultáneo de TVE. con la coordinación de Emilio Segura y la presentación de José Luis López Murcia, el espacio comenzó a vertebrar informativamente Andalucía, aunque con limitaciones técnicas notables. Las noticias eran filmadas en cine y el espacio se producía desde un plató minúsculo. Se mantuvo la emisión en blanco y negro hasta el año 1979 con contados espacios temáticos dedicados al deporte, el flamenco y los toros

Hasta 1981 todas las piezas se grababan en cine, lo que obligaba a procesos de revelado y montaje que dificultaban la inmediatez. Fue en esta etapa cuando voces de lRadio Nacional como Begoña Achával y Manuel Duarte se convirtieron en los rostros del noticiario de mediodía, (de dos a dos y media), con realización de Ángel Panero, y que por entonces incluía también la información de la provincia de Badajoz, de donde es Pepa Bueno

TVE en Andalucía fue responsable de hitos en la retransmisión de eventos populares, llevando por primera vez a las pantallas el Carnaval de Cádiz, en febrero de 1981, el Rocío o la Semana Santa de Sevilla, esta última con la mítica voz de José Luis Garrido Bustamante que también fue conductor de especiales como los de las primeras elecciones.

De calle en calle, el cultural Mosaico Andaluz, Entre dos mares, Hoy mismo o Andalucía Junta y Grada Sur (embriones del futuro Canal Sur) fueron algunos de esos espacios de una televisión andaluza pionera, con nombres como Isabel Gemio, Joaquín Petit o Pedro Rollán. Y en las noticias de Telesur, Juan Teba, María José Máñez o Tom Martín Benitez ya con una producción más ágil con el vídeo, con Manuel Martínez Campos, durante tantos años, en los deportes.

El gran punto de inflexión en la historia del centro territorial andaluz de TVE fue el estreno en las madrugadas de 1988 de El perro verde, de Jesús Quintero, forjado durante tanto tiempo entre Radio Nacional y la SER. Este programa supuso la primera producción andaluza emitida para toda España a nivel nacional.

Las instalaciones de TVE en la Isla de la Cartuja se inauguraron en 1994 y además de la producción del informativo ahora verá la luz para más contenidos y ampliación de ediciones. Pepa Bueno, Nina Salvatierra, David Cantero, Jero Fernández o María Oña fueron algunos de esos conductores de las noticias andaluzas en TVE que lleva más de decenio y medio con Lola Domínguez al frente.

La cobertura del 28 F en TVE

Pepa Bueno conduce este especial junto a Laura Clavero, jefa de Informativos de RTVE en Andalucía, desde un set situado junto al Parlamento por el que pasarán autoridades y personalidades. Habrá conexiones con distintos puntos que han sido actualidad en estas semanas como Adamuz y Grazalema.

En las mesas de análisis estarán los periodistas Javier Aroca, Isabel Morillo, Lourdes Lucio y Pablo Montesinos en una de las mesas y en la otra Juanma Marqués, director de Diario de Cádiz, Ángel Munárriz, Juanlu Sánchez e Inma Jiménez.