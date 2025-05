Orden de la final de Eurovisión: Melody animará la noche tras varias baladas

En la madrugda de este vierenes la producción ejecutiva del Festival de Eurovisión ha anunciado el orden de la gala final de este sábado (desde las 21.00 horas en La 1), en la que Melody con Esa diva representa a España. Y va a animar su tramo tras dos intensas baladas, las de Israel (aparecerá pronto con la estela de polémica y peticiones de boicot) y Lituania. La canción española será la sexta en intervenir el sábado en el St. Jakboshalle. Entre las cinco primeras participantes y el desfile de banderas y número inicial, la de de Dos Hermanas actuará sobre las 21.40.

Abrirá la noche el malagueño Kyle Alessandro, el representante de Noruega. Los favoritos son Austria, que actúa novena, y Suecia, en el 23º, un buen lugar para tomar aún más rédito a las posibilidades de KAJ.

Este es el orden de la final de Eurovisión 2025

1 Noruega – Kyle Alessandro (Lighter)

2 Luxemburgo – Laura Thorn (La poupée monte le son)

3 Estonia – Tommy Cash (Espresso Macchiato)

4 Israel – Yuval Raphael (New Day Will Rise)

5 Lituania – Katarsis (Tavo akys)

6 España – Melody (Esa diva)

7 Ucrania – Ziferblat (Bird of Pray)

8 Reino Unido – Remember Monday (What the Hell Just Happened?)

9 Austria – JJ (Wasted Love)

10 Islandia – VÆB (Róa)

11 Letonia – Tautumeitas (Bur man laimi)

12 Países Bajos – Claude (C'est la vie)

13 Finlandia – Erika Vikman (Ich komme)

14 Italia – Lucio Corsi (Volevo essere un duro)

15 Polonia – Justyna Steczkowska (Gaja)

16 Alemania – Abor & Tynna (Baller)

17 Grecia – Klavdia (Asteromáta)

18 Armenia – Parg (Survivor)

19 Suiza – Zoë Më (Voyage)

20 Malta – Miriana Conte (Serving)

21 Portugal – Napa (Deslocado)

22 Dinamarca – Sissal (Hallucination)

23 Suecia – KAJ (Bara Bada Bastu)

24 Francia – Louane (Maman)

25 San Marino – Gabry Ponte (Tutta l'Italia)

26 Albania – Shkodra Elektronike (Zjerm)

En la noche de este jueves se celebraba la segunda semifinal. Se clasificaron Israel, Austria, Finlandia, Lituania, Malta, Grecia, Armenia, Dinamarca, Luxemburgo y Letonia, completan la lista de estos 26 finalistas. Los diez elegidos en la primera semifinal fueron Suecia, Estonia, Noruega, Albania, Islandia, Países Bajos, Polonia, San Marino, Ucrania y Portugal. La lista la completan los finalistas directos como parte del Big Five: España, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido; más Suiza, que este año ejerce de país anfitrión en esta 69ª edición del certamen.