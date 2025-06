Muñoz Escassi revela detalles de su relación con Terelu Campos

Hace un año el tema principal en las revistas del corazón era la ruptura de la modelo María José Suárez y de su pareja de años, el jinete, también sevillano, Álvaro Muñoz Escassi, pillado en una infidelidad. En estos meses quien ha rehecho su vida sentimental es el deportista, que además de ser segundo en Supervivientes 2025 vive una feliz relación con la productora Sheila Casas (sí, hermana de Mario y Óscar Casas, ahora cuñados de Escassi).

Por no faltar, en la playa de Cayo Cochinos el superviviente ha tenido como compañera de programa, en dos etapas, a una posible ex, Terelu Campos. En la gala de este jueves se ha querido saber más de ese idilio, por lo menos supuesto, entre Terelu Campos y Álvaro Muñoz Escassi, tema que se había envuelto en incógnitas. Ambos nunca confirmaron ni desmintieron nada y ha sido otra compañera de reality, Makoke, la que adelantó que hubo al menos brasas en ese fuego.

A lo largo de las semanas en la isla, Terelu y Escassi jugaron al despiste sobre ese romance anterior, jugando con equívocos y bromas. Sandra Barneda, buscando aligerar el ambiente tras el conflicto entre Anita Williams y Montoya, pidió algún detalle de ese breve (o no) romance de Escassi con Terelu.

Makoke y Escassi charlan de manera distendida en Honduras. / MEDIASET

“No te iba a decir que sí o que no, nunca. Pero si hubo algo o no, Terelu siempre tuvo la llave. Fui yo quien le tiré la caña”, aclara por tanto. Como en tantas ocasiones el jinete fue quien tuvo la iniciativa. Y si existió más que una charla solo lo saben ellos, con el consentimiento de ella. La hija de María Teresa Campos no va a entrar en ese asunto hasta que cuando proceda en una revista. “Recuerdo hasta cómo iba vestida, con esos colores que le favorecen, verde, azul…", parecía evocar Escassi. Dado el cariño hacia el recuerdo, parece que sí, que hubo algo entre los dos.

Terelu y su cara de asombro al regreso al plató de 'Supervivientes'

Terelu Campos ha destacado en Supervivientes 2025 por su enteresa, llegando mucho más lejos de lo que se esperaba de ella en su primera incursión y fue conciliadora en su segunda aprición. Tras años siendo un rostro de interrés en Telecinco, su participación en el programa ha reforzado su imagen como una mujer auténtica y cercana. En el plano sentimental, Terelu está enfocada en su familia, especialmente en su hija Alejandra Rubio y su nieto (fruto de la relación de Alejandra con Carlo Constanzia), y en disfrutar de una vida tranquila.

Muñoz Escassi, por su parte, vive un momento dulce tanto en lo personal, felizmente enamorado de Sheila Casas.A pesar de los temores de Álvaro de que la distancia durante los más de 100 días en Honduras pudiera afectar su noviazgo, Sheila ha demostrado su apoyo incondicional, acompañándole en la gran final y protagonizando un reencuentro lleno de pasión y emoción. Han compartido otros momentos en vídeos donde hacen gala de su amor.