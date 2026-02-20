Los mensajes de Hollywood ante la muerte de Eric Dane

Actores y directores de Hollywood han rendido un sentido homenaje en las últimas horas al actor Eric Dane, célebre por protagonizar éxitos como Anatomía de Grey o Euphoria, quien ha fallecido a los 53 años tras una valiente batalla contra la ELA (esclerosis lateral amiotrófica).

"La liga de fútbol fantasy de Franklin Strip echará de menos al Sr. Eric Dane. Sabemos que nos verá desde la cabina. Te extrañamos, amigo. Sigamos luchando para resolver la ELA", escribió en sus redes sociales el actor Ashton Kutcher, al mencionar la liga privada conformada por celebridades del cine en la que ambos participaban activamente.

"Estoy desconsolado por la pérdida de nuestro querido amigo Eric. Trabajar con él fue un honor. Ser su amigo fue un regalo. La familia de Eric está en nuestras oraciones. Que su memoria sea una bendición", expresó por su parte Sam Levinson, creador de Euphoria, en un comunicado difundido por The Hollywood Reporter (THR).

Las cuentas oficiales de esta serie, que estrenará próximamente su tercera temporada, y de HBO Max, su distribuidora, también se hicieron eco del fallecimiento: "Estamos profundamente entristecidos por la noticia de la muerte de Eric Dane. Tenía un talento increíble y HBO tuvo la suerte de haber trabajado con él en tres temporadas de Euphoria. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos durante este momento difícil".

Los papeles más icónicos de Dane, que falleció este jueves a causa de la ELA, fueron el del cirujano plástico Mark Sloan, apodado como Doctor Caliente en Anatomía de Grey, el complejo padre de Jacob Elordi en Euphoria y el oficial al mando Tom Chandler en El último barco.

"Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida", informaron sus representantes. "Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación de la ELA, decidido a marcar la diferencia para quienes enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente; Eric adoraba a sus fans y estaba eternamente agradecido por las muestras de amor recibidas", añadieron.

Condolencias del elenco de Anatomía de Grey

Compañeros de reparto como James Pickens Jr. (Dr. Richard Webber) y la actriz Sarah Drew (Dra. April Kepner) compartieron sus condolencias en Instagram, mientras que Patrick Dempsey (Dr. Derek Shepherd) difundió un vídeo de Dane hablando con entereza sobre su enfermedad.

ABC y 20th Television publicaron un comunicado conjunto: "Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Eric Dane. Su extraordinario talento y su inolvidable presencia en Anatomía de Grey dejaron una huella imborrable en el público de todo el mundo, y su valentía y aplomo durante su lucha contra la ELA inspiraron a muchos".

La actriz Alyssa Milano, quien trabajó junto a él en Embrujadas, compartió un emotivo mensaje: "No puedo dejar de ver esa chispa en los ojos de Eric justo antes de decir algo que te haría escupir la bebida o replantearte toda tu perspectiva. Tenía un sentido del humor agudísimo. Le encantaba pillar a la gente desprevenida".

Finalmente, Michael Grassi, creador de Mentes brillantes —serie en la que el actor interpretó uno de sus últimos papeles encarnando, precisamente, a un bombero con ELA—, afirmó que trabajar con él fue "el mayor honor de mi carrera". "Eric fue un icono de la televisión que iluminó nuestras pantallas durante décadas. No solo tenía un talento tremendo, sino que también era generoso, amable y valiente".