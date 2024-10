La mar no está "fresquibiris", siempre lo has cantado mal, desde 1927

"La mar está fresquibiris" es el gran éxito de Estela Reynolds, fugaz estrella del destape que protagonizó la película Desembrga a fondo junto a Fernando Esteso, que le chupó un pezón. Hay una cinta en VHS que lo atestigua aunque tal vez son sólo las ensoñaciones del personaje que interpretó Antonia San Juan en La que se avecina. Sus recurrentes delirios de grandeza perfilaban este personaje que hace ya hace muchas temporadas dejó la ficción de los hermanos Caballeros. Pero las continuas y abundantes reposiciones de La que se avecina hacen que Estela Reynolds siga cascabalera, viva y presente en la TDT.

En especial por su canturreo de "La mar está fresquibiris" que es el público ha hecho propia y se ha convertido incluso en una expresión popular. Pero no, la mar no está "fresquibiris". La canción la rescataron los guionistas de la serie de Telecinco de un tema que se hizo popular por las reposiciones de una película (esta sí que es verdadera) de 1970, Pierna creciente, falda menguante, protagonizada por las ya fallecidas Emma Cohen y Laura Valenzuela y donde también participa el recordado Fernán Gómez y el gran José Sacristán. Valenzuela era la estrella de este película prroducida por su pareja y futuro marido, José Luis Dibildos, que recorría con mucha guasa y aún mucha más censura, la historia de España de principios del siglo XX y cómo progresan las estrellas del teatro sicaliptico. El remate de la película es este "La mar está fresquibiris", donde parece ir en top less Laura Valenzuela, que era por entonces una de las presentadoras más queridas de la TVE del monopolio por las Noches del sábado con Joaquín Prat.

Todo un dúo estelar que daba paso a actuaciones y humoristas. La sevillana Laura, que se llamaba en realidad Rocío Laura Espinosa, fue la conductora del Festival de Eurovisión 1969, donde tuvo que lidiar desconcertada con el cuádruple empate final, y aquella aparición internacional la convirtió indiscutiblemente en el gran rostro del entretenimiento de TVE. Pero dejó la presentación al poco, para centrarse en la familia tras contraer matrimonio con Dibildos. Regresó con la llegada de las privadas a principios de los 90 presentando más de un formato lamentable.

'Fresquibiris' en el Carnaval de Cádiz

Pero a lo que íbamos, "la mar está fresquibiris" era una pegadiza canción que se quedaba entre el público en las reposiciones de la Primera Cadena. En el Carnaval de Cádiz dio paso a un fragmento del popurrí más memorizado y cantado de todos estos años, el de Los Cruzados Mágicos, primer premio de 1982, con música de Paco Rosado y letra de José Manuel Gómez. Habia que meter una estrofa en la que el protagonista del célebre popurrí, Romualdo, llega a la playa con su familia. Rosado recordaba la película vista en TVE el otro sábado y propuso lo de "fresquibiris", sin apurar la melodía. Así escribió el Gómez en el popurrí de Los Cruzados: "Llegó al hotel Playibiribiri, Playibiribiri de la playa fresquibiri, fresquiribiri, y al ver tantas cachibiribiri, culibiribiri, tetibiribiri, como buen satiribiri, ya se sintió mejón, mejón, pero Ana que lo vio, le dio, le dio, un cosqui por mirón".

En el vídeo, el popurrí aparece a partir del minuto 7.

Podemos incluso lolcalizar cuándo se escribió esta estrofa: en la semana siguiente al 5 de septiembre de 1981, cuando en Sábado Cine se emitió Pierna creciente, falda menguante.

Todo el mundo parece oir "la mar está fresquibiris", pero si afinamos el oído, lo que canta Laura Valenzuela, la letra original es: "la mar está fresquibilis, fresquibilis", "gustibilis", ""olibilis", "busibilis"... Con la letra ele, no con la erre. Damos por sentado que Estela Reynolds es más de cantar "fresquibiris" que suena más fácil. Los guionistas de La que se avecina se hacen eco de lo que la calle canta. Y la gente nunca ha cantado "fresquibilis", sino "fresquibiris".

Y como sigue vigente el tema estelar de Reynolds, viene bien contextualizar que esta pizpireta canción marinera data de 1927, cuando en el Teatro Cómico de Barcelona, uno de los ejes del Paralelo, del Paral.lel, puso en escena una obra propia, la revista titulada Love-Me. La letra y todo el guión del espectáculo musical corría a cargo del director del exitoso teatro, Manuel Sugrañes. El tema en cuestión, rescatado por la película de Dibildos dirigida por Javier Aguirre, se llama Fresquibilis-sur-mer, número apoteosico para que se luciera la primera artista de la compañçia. La música es de Enrique Clará y quedó grabada en disco de pizarra.

El Teatro Cómico barcelonés se eirigió en 1905 y tuvo una trayectoria de grandes éxitos populares hasta la Guerra Civil. Retomaría su halo de coliseo del humor en los años 40 donde tendrían hueco Artur Kaps y Franz Johan, dos austríacos que recalarían huyendo de la guerra y que fueron dos de los primeros rostros populares de TVE desde Barcelona, a partir de 1959. Kaps llegó a España con su esposa, la marionetista Herta Frankel, todo un icono de la programación infantil de TVE durante dos décadas.

Asistieron al derribo del Teatro Cómico en 1962, porque sus deficiencias en la estructura hacían inviable por entonces una rehabilitación.

El Teatro Cómico de Barcelona

Lo de "fresquibiris" da para mucho. Sugrañes, que hacía repertorios dignos para su época aunque fueran revistas para el llamado gran público, alude en este cabaretera canción a un latinajo, una palabra evolucionada de un cultismo "busilis", que es la que hace girar el resto de las expresiones del tema. La mar está "fresquibilis" por el "busilis", que es una palabra que significa "meollo", "intríngulis", "el quid de la cuestión". La mar está bien fresquita y eso hace que las cantantes vayan saltarinas, repicando con el busto bamboleante. Nos imaginamos al público de 1927 encantando con los saltitos marinos de las vedettes como rescataría Laura Valenzuela más de 40 años después. Al cabo de un siglo, "fresquibiris" o lo de "fresquibilis" se sigue cantando en las fiestas. Que conste que también canta "gustibilis" y también "olibilis".

Y esto es para quedar bien en las reuniones. El diccionario de la RAE cita que "busilis" procede de la expresión latina "in diēbus illis", ""en aquellos días". El análisis erróneo de un estudiante creó la palabra que se hizo popular. Declino que "in die" era "en el día", pero no entendía qué significaba "busilis", lo que terminaría convirtiéndose en el siglo XIX una palabra del diccionario y que daría paso, por rima, a ese tema de hace un siglo que sigue sonando hoy mismo en la TDT.