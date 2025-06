Las lágrimas de Cristina Pedroche por su despedida de ‘Zapeando’

Cristina Pedroche ha dicho adiós a Zapeando de manera temporal debido a su avanzado estado de buena esperanza. La televisiva y su marido, el chef Dabiz Muñoz, están a punto de agrandar su familia con la llegada de un nuevo miembro, un hermanito para Laia. La vallecana ha tenido que cogerse la baja por maternidad y despedirse por una temporada de Zapeando, el programa de la Sexta donde colabora desde hace años.

La presentadora no contaba con la sorpresa que habían preparado sus compañeros de programa. El formato de la Sexta ha proyectado un vídeo en el que se han mostrado imágenes de los últimos meses de la colaboradora. En ellas se podía apreciar su incipiente barriga, su estado de ánimo y la evolución de su embarazo. Ante esas emotivas imágenes, Pedroche no ha podido reprimir las lágrimas. “¡Qué bonito! No me lo esperaba para nada, me habéis pillado con muchas hormonas”, ha reconocido mientras se secaba las lágrimas.

La televisiva ha contado a sus compañeros cómo se siente antes de dar a luz a su segundo hijo. “Estoy muy feliz de estar embarazada, y ahora como que no quiero que salga. Me da mucha pena porque digo: ‘aquí está protegido, aquí está bien, tranquilo’”, ha comentado.

Por su parte, Dani Mateo ha reflexionado sobre el paso del tiempo recordando los inicios de Pedroche en Zapeando. “Es muy fuerte cómo pasa el tiempo, ya que recuerdo tu primer casting para entrar aquí, cayéndote allá por el 2010, y ahora tienes ahí a tu segundo hijo”, ha destacado.

“Nos hacemos mayores todos, pero hay que celebrarlo. Cada día que pasa es uno más que estamos vivos y eso está muy bien”, ha asegurado Pedroche. La despedida se ha cerrado con un ramo de flores que entregaba por sorpresa Quique Peinado a su compañera. Cristina ha pedido que le guarden la silla porque volverá después de la baja de maternidad con las energías renovadas.