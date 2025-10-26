Kris Marshall, de 'Crimen más allá del Paraíso': "Humprhey es entrañablemente torpe"

Kris Marshall, protagonista de 'Crimen en el paraíso' y 'Crimen más allá del paraíso'

Kris Marshall es un rostro muy querido de la televisión británica, con una trayectoria que abarca más de dos décadas entre series y películas. Alcanzó la popularidad en la serie My Family, pero los espectadores españoles lo descubrimos en la comedia romántica Love Actually. Desde 2014 está vinculado a la franquicia Crimen en el Paraíso, donde interpretó durante cuatro temporadas al inspector Humphrey Goodman. Años después, regresó al personaje en una nueva serie derivada: Crimen más allá del Paraíso, explorando una nueva etapa, en este caso en la costa inglesa.

Marshall se ha consolidado como uno de los detectives de esta franquicia formada ya por tres series: Crimen en el paraíso, Crimen más allá del paraíso y Regreso al paraíso). Las tres forman parte del amplio catálogo de BBC Player, plataforma de streaming que ha llegado a España de la mano de Movistar Plus+. Además de todas las temporadas completas bajo demanda emitidas hasta ahora, los nuevos capítulos llegarán en primicia a esta plataforma antes de su estreno en otras plataformas. Son títulos muy emblemáticos del denominado cozy crime, subgénero de misterio que propone crímenes en apariencia enrevesados pero narrados en un tono amable y sin violencia explícita.

–¿Cómo fue volver a interpretar a Humphrey Goodman después de un tiempo “en elparaíso”?

–Fue muy sencillo, casi como ponerse un par de zapatillas cómodas. Es un personaje al que le tengo mucho cariño, un viejo amigo al que siempre me resulta agradable regresar.

–¿Qué diría que define a su personaje Humphrey frente a otros detectives televisivos?

–Es un hombre entrañablemente torpe, a veces caótico, pero con una mente extraordinaria para los detalles. Su forma de pensar es distinta y eso le permite resolver casos imposibles. La clave está en esa mezcla entre vulnerabilidad y brillantez: no es perfecto, y precisamente por eso resulta tan cercano.

–En estos años hemos visto a su investigador tanto en el Caribe como en la campiña inglesa. ¿Qué diferencia hay en esas experiencias de rodaje?

–Las dos localizaciones tienen algo especial. En Saint Marie, realmente la isla de Guadalupe en el Caribe, todo era sol, arena y playa. En Devon y Cornualles, en cambio, rodamos entre paisajes espectaculares, acantilados y playas salvajes. Yo soy también del Sureste, aunque de otra zona (Somerset), así que filmar en este escenario fue casi como volver a casa.

–¿Cuáles son esos paisajes más espectaculares?

–Probablemente mi lugar favorito de la zona esté en Cornualles, una cala llamada Kynance Cove. Es como un paraíso de contrabandistas. La arena es blanca y el mar es de un azul cristalino. Si no estuviera tan frío, pensarías que estás en el Caribe.

–¿Dónde encontramos a Humphrey Goodman y su pareja, Martha Lloyd (a cargo de la actriz Sally Breton) al comienzo de la serie de vuelta a Inglaterra?

–Después de algunos cambios, se han mudado a un pueblo ficticio llamado Shipton Abbott, que realmente es una pintoresca localidad llamado Looe, donde Martha persigue su sueño de abrir un restaurante y Humphrey empieza en una nueva comisaría. Están construyendo juntos su nueva vida.

–¿En qué se diferencian los casos de esta serie respecto a Crimen en el Paraíso?

–La estructura se mantiene, con un enigma central en cada episodio, pero en Crimen más allá del Paraíso los delitos no son siempre asesinatos. Hemos tenido secuestros, desapariciones, robos de arte o incluso casos con un toque sobrenatural. Eso le da frescura a la trama y nos permite sorprender a los espectadores con enigmas muy variados.

–¿Algún caso favorito de estas temporadas que podemos ver en Movistar Plus +?

–Uno de los más destacados es un secuestro que involucra a alguien cercano al equipo de policía. El crimen es particularmente complejo y está escrito con gran ingenio. Me impresionó de verdad la complejidad. No quiero dar spoilers por si todavía no lo habeis visto, pero es un caso fascinante de resolver y me intriga ver si alguien puede descubrir quién es el culpable. Creo que la gente se sorprenderá, es uno de los grandes momentos de la tercera temporada.

–La franquicia ha tenido un éxito enorme en todo el mundo. ¿Por qué cree usted que conecta tanto con el público?

–Porque son historias familiares, en el mejor sentido de la expresión. Mucha gente me ha contado que las ve en casa con padres, hijos o abuelos y todos disfrutan. Son series que entretienen y a la vez transmiten optimismo. En un panorama lleno de dramas intensos, aquí se ofrece un tono más ligero, con humor y cercanía. No nos tomamos demasiado en serio y eso resulta refrescante.

–¿Y por qué van a disfrutar de Crimen más allá del paraíso los seguidores que han seguido durante tantos años Crimen en el paraíso?

–Porque este regreso conserva el espíritu de la serie original, con Humphrey como vínculo, pero explora un nuevo escenario y nuevas historias. Es fidelidad a unos personajes muy querido en un paisaje diferente. Algo clásico en un lugar nuevo.