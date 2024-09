Julia Otero y Jaime Cantizano: Un cambio estratégico que revitaliza Onda Cero

La reciente revolución en la parrilla de Onda Cero es una muestra clara de cómo una emisora puede adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. El movimiento de Julia Otero a las mañanas del fin de semana y la incorporación de Jaime Cantizano a las tardes con Por fin es un cambio estratégico que refuerza la apuesta de la cadena por una radio que mezcla información y entretenimiento, sin caer en la trivialidad.

La decisión de trasladar a Julia Otero a los fines de semana no es solo una jugada estratégica, sino una declaración de respeto hacia una de las voces más icónicas de la radio española. Durante 17 años, Julia ha sido sinónimo de rigor y cercanía, y ahora, en una franja más relajada y menos competitiva, tiene la oportunidad de desplegar todo su carisma en un espacio desacomplejado. Los oyentes podrán seguir disfrutando de sus editoriales, su visión crítica y su capacidad para conectar con el público, pero en un ambiente más distendido, ideal para una comunicadora que ya lo ha hecho todo y que ahora se merece hacer lo que le de la santa gana. Este cambio no solo mantiene a Otero en el aire, sino que ofrece a la audiencia la posibilidad de saborear su estilo inconfundible en un momento vital más propicio para la reflexión tranquila.

Julia Otero pasa al fin de semana de Onda Cero

Por otro lado, la apuesta por Jaime Cantizano como nuevo líder de las tardes con Por fin es un acierto rotundo. Su debut dejó clara su intención de romper con el esquema habitual de la sobremesa radial, anunciando con fuerza: "Se acabó la siesta". Con esta frase, Cantizano establece el tono de lo que será su programa: un espacio dinámico, que no renuncia a la actualidad, pero que pone el acento en el entretenimiento inteligente. La combinación de información y diversión que plantea Onda Cero con este movimiento refleja una visión clara: la radio de calidad no solo informa, sino que acompaña y entretiene.

Cantizano, con su experiencia y carisma, tiene todo lo necesario para liderar este nuevo formato de tardes, que es una evolución natural en la línea que Onda Cero y, en general, Atresmedia Radio han venido cultivando, también visible en el éxito de Europa FM. El entretenimiento de calidad es un arte difícil de lograr, y la emisora ha sabido encontrar el equilibrio perfecto entre rigor informativo y ligereza, justo lo que el oyente actual necesita.

Jaime Cantizano presenta 'Por fin', el programa de las tardes de Onda Cero

Con estos cambios, Onda Cero no solo gana en variedad, sino en profundidad. El entretenimiento ya no es una simple distracción; es una forma de conectar con el oyente, de aportar valor, y de ofrecer una alternativa a la sobrecarga informativa sin renunciar a la relevancia. No sé si esta estrategia cosechará éxitos en el EGM, pero de lo que estoy seguro es de que consolida a Onda Cero como una de las emisoras más completas y valientes del panorama radiofónico español.