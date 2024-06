Atresmedia innova y acierta con su nueva estrategia de comunicación en Instagram

El otro día, cenando con mi madre, leí un par de tweets en voz alta que criticaban a Pablo Motos. Ella, que para ser sinceros tampoco es demasiado fan de El Hormiguero, se mostró confusa. Con su habitual desparpajo, me dijo que no entendía cómo podía ser que todo el mundo criticara a El Hormiguero y luego fuese el programa más visto de la televisión. “¿Desde cuándo mi madre lee las audiencias en Vertele?”, pensé. A la pregunta de dónde había sacado ese dato, me respondió que le había salido “en los reels esos de Instagram”.

Desde febrero de este mismo año, Atresmedia ha arrancado paulatinamente una nueva estrategia de comunicación en sus redes sociales. El grupo de San Sebastián de los Reyes ha decidido dar un paso adelante y poner cara a algunas de las personas que forman su departamento de comunicación. Han encontrado una fórmula inteligente y adaptada a los nuevos tiempos para enfrentarse al gran reto que supone que los mensajes lleguen también al gran público, sin la necesidad de contar con la complicidad de un intermediario, como lo somos los medios de comunicación.

Alicia Casillas y Cristian Quijorna son algunos de los rostros que aparecen en el Instagram de Atresmedia

En un mundo absolutamente digital, las redes sociales marcan el relato. Es por ello que contar con una estrategia que dome estas tendencias es fundamental para que los mensajes calen. Si bien es cierto que el perfil de Instagram de Atresmedia, que cuenta con 96.400 seguidores, está todavía lejos de alcanzar al de Mediaset, con 325.000 adeptos, los de Antena 3, laSexta y atresplayer están generando un caldo de cultivo perfecto para acabar dominando el duelo por el engagement.

Atresmedia ha apostado por la creación de contenido exclusivo como grupo, más allá de los perfiles de cada cadena y programa. En su cuenta de Instagram puedes encontrar secciones como El café de..., en la que sus estrellas explican cómo les gusta el café, o tours por los platós más reconocidos de la televisión. Su último hito, una parodia con la que homenajear a Equipo de Investigación, en la que ha participado prácticamente todo el gabinete de comunicación y la propia presentadora, Glòria Serra.

Algunos contenidos que destacan en el perfil de Instagram de Atresmedia

Siguiendo la máxima de la creación de contenido en redes sociales, que es aportar valor para los seguidores a través de cada post, Atresmedia está consiguiendo plasmar sus grandes resultados mediante piezas divertidas y desenfadadas, que conectan directamente con su público. Todo con un sello muy millennial.

A esto se le suman clips grabados desde un pequeño set, creado específicamente para generar este tipo de contenidos. Unos vídeos muy dinámicos, con un fondo que acaba siendo reconocible para el espectador, en los que el equipo de comunicación explica de tú a tú los highlights de sus notas de prensa. Algo tan farragoso como explicar el resumen de las audiencias de la temporada se convierte en una pieza divertida cuando decides explicarlo como si fuese la entrega de las notas finales del colegio, intercalándolo con memes de Física o Química y Aquí no hay quien viva. Una manera diferente de explicarle a alguien que no tiene por qué saber qué es la cuota de pantalla que Atresmedia es el grupo de comunicación líder.

Ahora, el gran reto que tiene Atresmedia es conseguir avanzarse a la competencia y liderar TikTok como grupo. Más allá de los perfiles de las cadenas, los de San Sebastián de los Reyes deben continuar su táctica grupal también en la red social por excelencia de la GenZ. El error más común en estos casos es pensar que el público de TikTok es el mismo que el de Instagram, publicando los mismos contenidos en ambas plataformas. Pero la red social china pide un tono mucho más propio, gamberro y, en definitiva, zeta. Sea como fuere, Atresmedia aúpa su dulce momento televisivo con un buen puñado de likes y comentarios, posicionándose como lo que siempre han dicho que son: un grupo que huye del one-hit wonder con su cadena principal, apostando por una visión global con mirada eminentemente local.