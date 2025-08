Joaquín Prat se hace fuerte en Mediaset: estos son los cambios que afectan a Telecinco

Nueva reestructuración en la parrilla de programación de Telecinco. En esta ocasión, los cambios que se ejecutan a golpe de bisturí afectan a varios programas de la cadena franquicia de Mediaset. Uno de ellos, TardeAR, dejará de existir y en su lugar Mediaset ya está preparando un nuevo magacín vespertino que conducirá Joaquín Prat, hasta ahora presentador de Vamos a ver.

La salida de Joaquín Prat del programa matutino conlleva el ascenso de Patricia Pardo. La periodista gallega se convertirá en la nueva presentadora de Vamos a ver. Por delante del programa no habrá cambios, ya que Ana Terradillos continuará al frente de La mirada crítica y Ana Rosa Quintana seguirá en su formato personal, El programa de Ana Rosa, tras explorar las tardes sin mucha suerte durante una parte de la pasada temporada.

Por lo tanto, los grandes cambios que ha diseñado Mediaset de cara a la nueva temporada afectan a sus tardes, una franja horaria en la que pretenden mejorar los datos de TardeAR con un novedoso formato de actualidad y entretenimiento presentado por Joaquín Prat. El periodista de ascendencia danesa se hace fuerte en el grupo y cuenta con el respaldo de la productora Unicorn Content, la encargada del nuevo formato que verá la luz en el mes de septiembre. Joaquín Prat luchará todas las tardes con Sonsoles Ónega, que tras una etapa en Telecinco se ha consolidado como una apuesta segura en Antena 3 con su magacín Y ahora Sonsoles. No hay nada decidido sobre El diario de Jorge, una de las revelaciones de la temporada en Mediaset, que conduce actualmente Cristina Lasvignes con buenos registros en su versión estival.

Joaquín Prat asumirá el reto de la reconquista de las tardes acompañado de César Muñoz y María Ruiz que serán los copresentadores del programa. Prat, que se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones, se ha despedido de su público de Vamos a ver con una emotivas palabras.

“Los periodistas, presentadores y comunicadores nos debemos al espectador. Ustedes son la razón y siempre son los protagonistas. Nosotros trabajamos para ustedes y nos sentimos inmensamente agradecidos porque son los que nos ven y gracias a los que tenemos trabajo. Por eso me siento en la obligación de, por si no lo saben, decirles que este es mi último trabajo en las mañanas porque esta cadena me ha encargado la ilusionante tarea de presentar las tardes a partir del próximo mes de septiembre”, ha comenzado diciendo.

“Me gustaría agradecer a mis compañeros de la mesa de actualidad que me aguanten todo este tiempo. No me quería ir sin despedirme de todos y cada uno de los colaboradores que han pasado por esta mesa y fundamentalmente de Alfonso Egea y de Patricia Pardo. Patricia Pardo será la presentadora a partir de septiembre, ya era hora, de este programa. Gracias de corazón, sois fantásticos”, ha finalizado.