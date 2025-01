Joaquín con implante de pelo y Susana Saborido con la cara desfigurada: la aventura en EEUU

La familia Sánchez Saborido no tiene filtros. Son así, como van a ver los espectadores este miércoles con El capitán en América, el docu-reality que grabaron por la profundidad de Estados Unidos en este pasado verano, con las hijas, Daniela y Salma, de vacaciones. Se han peleado, se han dicho las cosas a la cara, han metido la pata, se han sorprendido y sobre todo han vivido. Y se han querido mucho. Es lo que destaca el director del formato de Proamagna, Javier Ruiz. Querían mostrar a la familia de Joaquín en su salsa. Tras dejar el fútbol el ex capitán portuense ha seguido vinculado al fútbol, como directivo del Betis, como comentarista, y también se ha reiventado como ya mostraba en El Novato, el programa de sus últimos meses en el césped.

Y esa familia sin filtros de Joaquín es la que parte desde El capitán en América desde el minuto uno. El programa se estrena el miércoles en Antena 3 y se presentaba este lunes en El Hormiguero. Al ex futbolista no le importó que viera que se ha hecho un implante de pelo, para prevenir que en la coronilla no se le vea el cartón y con una cámara individual ha desvelado esa intimidad de sobrellevar los cuidados de su reformada cabellera. El asunto saca incluso la carcajada.

Enfrente, el sufrimiento de la esposa, Susana Saborido, que cuando se iniciaba la grabación tenía la cara deformada. La complicación de una conjuntivitis le hacía tener dolorido el rostro, sin poder maquillarse, con gafas de sol a lo tonadillera y tomándose mucho antibiótico. No estaba por la labor de comenzar a grabar y viajar, pero siguió adelante, como ha valorado el director del programa. "Le decíamos que estaba mejor, pero qué va", reconoce Joaquín sobre esos días en los que su mujer estaba tan afectada por la infección. "¿Para qué me mienten"?, protestaba la también colaboradora de El show de Bertín en Canal Sur, de la misma productora.

¿Qué han hecho en EEUU Joaquín y su familia?

La familia del jugador de El Puerto de Santa María ha recorrido más de 3.000 kilómetros por el interior estadounidense, de costa a costa, trabajándose la Ruta 66. Han buscado osos, han convivido con una familia de indígenas navajos, se han bañado desnudos en un lago remoto, han inaugurado una peña bética en Hollywood y también se han casado de nuevo en Las Vegas. El programa tenía que apurar los quince minutos de ceremonia y el momento fue emocionante. Ella, de blanco radiante; el, de Elvis, tras una petición de mano con un mago. "Seré carajote...", comenta con humor. Joaquín en estado puro en un país donde podía ser él mismo sin que le estuvieran reconociendo a cada rato en la calle. "Mi padre no conoce la vergüenza", reconoce Daniela.