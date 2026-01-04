Un honor feroz para Marta Fernández Muro

Un poco de Marta Fernández Muro es mucho. Los periodistas cinematográficos le han concedido el premio Feroz de Honor, en una ceremonia que por vez primera se podrá ver en La 2 (26 de enero, desde Pontevedra). Conocimos a Marta con el cine de la movida madrileña. Las casualidades hicieron que ella participara en Laberinto de pasiones de Pedro Almodóvar y en la película fetiche de Iván Zulueta, Arrebato. Solamente por eso ya pertenece a la historia del cine español.

Durante los cincuenta años que han transcurrido desde aquellos dos rodajes heterodoxos, ella no ha dejado de trabajar. Siempre como actriz de reparto. Eso que llaman, injustamente, actriz secundaria.

Como sucede con las grandes, Marta Fernández Muro siempre aporta valor con su presencia, enalteciendo las producciones en las que colabora. Volvió a suceder en la serie Sin gluten, donde encarnaba a una mujer muy evolucionada que dejaba sin habla al mismísimo protagonista de la serie, Diego Martín.

Puede que muchos lectores hayan olvidado la participación de Marta Fernández Muro en el programa de televisión Esto es lo que hay, que era como 625 líneas o La semana que viene un espacio promocional en el que se anunciaban los contenidos de la programación de la semana siguiente. Emitido los domingos por la tarde, fue sin duda el espacio más atrevido de cuantos se han asomado en esa franja en toda su historia. Corrían los tiempos de la movida madrileña y en la televisión era posible (hasta que lo cancelaron) un programa como Caja de ritmos de Carlos Tena, o Auanba buluba balambambú, que sí resistió hasta el final.

En Esto es lo que hay, con Guillermo Summers entre bastidores, predominaba un humor absurdo. El plató se convertía en una extraña oficina por la que deambulaban los personajes más extravagantes. Sobresaliendo por encima de todos ellos estaba Marta Fernández Muro, inclasificable. Siendo ella misma en su versión más libre y desenfadada. ¿Sería posible hoy una televisión semejante?