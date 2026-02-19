¿Qué fue de 'Hannah Montana'? Miley Cyrus anuncia un especial en esta plataforma

La cantante Miley Cyrus se reencontrará con el personaje que le lanzó al estrellato para celebrar los 20 años de la popular serie infantil Hannah Montana, que se convirtió en un fenómeno global, que Disney + transmitirá el 24 de marzo. Volviendo a donde todo empezó. El especial del 20 aniversario de Hannah Montana se estrena el 24 de marzo, ha anunciado la cantante en sus redes sociales.

De acuerdo con un comunicado de la compañía, el especial incluirá una entrevista de Alex Cooper con Miley Cyrus, la joven cantante y actriz que dio vida a Miley Stewart, una adolescente con doble vida como estudiante y estrella de pop con el nombre Hannah Montana. La conversación con la estrella será una mirada íntima a la creación de uno de los personajes más icónicos de la cultura pop juvenil de la primera década del siglo y al impacto que la serie y el personaje han tenido en los fans de todo el mundo, que podrán disfrutar de imágenes de archivo inéditas de la serie que se emitió en EEUU de marzo del 2006 a enero de 2011.

En España fue uno de los grandes éxitos de Disney Channel en su etapa en la TDT y fue un fenómeno de merchandising entre niñas y adolescentes de aquellos años. Miley daría el salto a cantante adulta con etapas controvertidas y un debut que llegó a escandalizar. También los espectadores podrán ir al pasado mientras algunos de los escenarios más memorables de Hannah Montana revivirán en el especial, como la sala de estar de la familia Stewart y el legendario armario de la cantante ficticia.

Habrá también algunas anotaciones familiares que volverán a la luz pública, afirma el comunicado. Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión, señala Cyrus. Indicó además que el hecho de que la serie siga significando tanto para la gente es algo de lo que estoy muy orgullosa. Este aniversario de Hannah es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años, afirmó la premiada cantante, compositora, actriz y productora, de 33 años.

Mientras que Ayo Davis, presidente de Disney Branded Television, señaló por su parte que la serie infantil abrió las puertas de muchas personas para soñar en grande, cantar a todo pulmón y abrazar cada faceta de sí mismos, por lo que su legado sigue brillando a través de las generaciones. Colaborar con Miley en este especial es un sueño, y queremos que sea una carta de amor a los fans, quienes siguen tan apasionados hoy como cuando la serie debutó hace casi 20 años, afirmó.

De acuerdo con Disney, los admiradores de Miley Cyrus podrán revivir sus momentos favoritos antes del especial con la colección Hannah Montana en Disney. A partir del 19 de febrero, habrá transmisión ininterrumpida de las cuatro temporadas de Hannah Montana, Hannah Montana: La Película y Hannah Montana y Miley Cyrus: El Concierto Lo Mejor de Ambos Mundos.