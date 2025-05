Fuengirola pasa a la final de Eurovisión, el noruego Kyle Alessandro se clasifica para el sábado

El belga Red Sebastian era la quinta opción por una victoria en Eurovisión 2025 y sin embargo los países participantes este lunes, el televoto, se han quitado de enmedio uno de los rivales más fuertes. Bélgica se queda en la cuneta para estar en la final del sábado mientras entre los que se han clasificado, que estaban con pocas expectativas de las casas de apuestas, figuran Islandia, Portugal y Noruega. En este caso el país nórdico está defendido por un cantante andaluz, Kyle Alessandro. Fuengirola tiene el aliciente añadido de contemplar cómo le va a ir a este paisano, rival de Melody, con la que coincidió en una pre party desvelando con su humor su origen paisano.

Kyle interpreta Lighter: es un tema pop electrónico con un punto dramático y una buena interpretación. Está dedicada a su madre, que superó un tratamiento contra el cáncer. "I’ll be my own lighter”, seré mi propia llama, mi propia esperanza, sería la tradución de este frase central del montaje futurista de Noruega.

Junto a Noruega, Islandia y Portugal se han clasificado este martes Albania, Suecia (los favoritos según las casas de apuestas), Países Bajos, Polonia, San Marino, Estonia y Ucrania.

El representante noruego, de 19 años, nació en este país, pero se crio en Fuengirola. Kyle Alessandro Helgesen Villalobos, de padre malagueño y madre escandinava, nació en 2006 en Levanger y a los dos años la familia se mudó a la Costa del Sol, a la localiad paterna. Alessandro ya ha proclamado en distintas ocasiones que se siente "mitad boquerón" y que a lo largo de su carrera en Noruega siempre ha recordado sus orígenes.

Con 10 años intervino en un talent en su país materno, Norske Talenter, abriéndose así su camino en la música. Un año después lanzaba su primer disco, Din Sang, y se convertía en un ídolo juvenil en su país. En 2023 ya intentó su primera clasificación eurovisiva dentro de un grupo, Umami Tsunami, y dos años después ha convertido en realidad su sueño con Lighter. Y tiene posibilidades de hacer un buen papel aunque en principio las perspectivas no eran buenas. Su crianza española lo convierten en un cantante singular en su país y un valor a tener en cuenta este sábado aunque la victoria para él está algo lejos.