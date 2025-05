Eurovisión entra en locura: gana Austria, segunda Israel y España antepenúltima

Austria, y su numerazo de ópera, Wasted love, a cargo de JJ, ha vencido en Eurovisión 2025 con Israel segunda, empujada otra vez desde el televoto, al borde de crearse un problema grande para 2026 en caso de que fuera la anfitriona. La canción ganadora (con puesta en escena de un español, Sergio Jaén) tiene parecido con The Code, la vencedora del 24. En la misma línea. Fue la más votada por el jurado, 258 puntos, lo suficiente para superar en su televoto a Israel, que terminó 15ª con los expertos, 60 puntos, y se aupó con 297 puntos repartidos por los móviles de todo el continente. Un resultado que no termina de ser limpio, es un televoto inducido claramente.

RTVE vive estas circunstancias mientras que el público de España daba sus 12 puntos a Israel. Trece países han dado los 12 puntos a Israel.

Estonia, con el Espresso Macchiato de Tommy Cash, tópicos, parodia y performance respaldada por el televoto (258), fue tercera y cuarta la favorita, Suecia, que fue siempre la primera según las casas de apuestas (la ganadora, Austria, basculó en estas semanas entre el 2 y el 3).

Y Esa diva, una pena. España, que las casas de apuestas nos ubicaban sobre el 14º lugar, ha quedado antepenúltima con Melody, peor que con Nebulossa: 24º lugar, con 37 puntos, sólo 10 de ellos del televoto, nuestro problema. Para el jurado era 21ª. Un fracaso sin paliativos (aunque excesivo)que merece analizar. Y la política. “Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina”. Así arrancaba anoche la gala de Eurovisión en La 1. La organizadora, la UER, había apercibido a RTVE por los comentarios de Tony Aguilar y Julia Varela en la postal de presentación de Israel, recordando que la cadena española ha pedido un debate sobre Israel y que todo caso es una petición por la paz y la justicia. La UER advertía este sábado a RTVE de haber infringido la neutralidad que ha de reinar en los comentarios dentro del festival. Los narradores de La 1 se limitaron a presentar en la final a la israelí Yuval Raphael por sus credenciales musicales sin mencionar que había sido testigo de los atentados de Hamas, una de las interesadas razones esgrimidas por la TV de Israel para su elección. El televoto fue estratosférico para Israel y de nuevo fue de cero puntos de televoto para Reino Unido, o para la anfitriona Suiza, que fue segunda para el jurado. Qué edición más rara.

La incomodidad israelí, que hubiera supuesto la expulsión de España de Eurovisión 2026, como medida mayor, fue un finta con la que RTVE ha querido salvar este inconveniente frente a lps organizadores. La noche de Basilea merecía alejar crispaciones.

Más allá de esta polémica la final estuvo más entretenida que otros años y totalmente enloquecida en las votaciones. Lo pasamos bien, también lo hemos pasado mal y nos sentimos con decepción por Melody. No por lo visto en el escenario, sino por la falta de respuesta internacional. Podemos buscar todas las interpretaciones pero lo que ha sucedido es que no ha gustado lo que hemos enviado. Ha pasado en otras ocasiones cuando hemos enviado temas raciales, con tono folclórico. Es así.

Los resultados finales de Eurovisión 2025. España, antepenúltima

Ha sido una edicion floja y lo demuestra lo repartidos que estuvieron los 12 del jurado (que del televoto ya sabemos adonde pararon en su mayoria). Hubo canciones que se crecieron, como la vintage de Luxemburgo, infravalorada; y anticuados, como el de las Spice Girls de Reino Unido o el melódico italiano, Lucio Corsi, respaldados por los jurados.

Melody, hubiera merecido mejor suerte. Fue un paréntesis de fiesta, flamenca, en la noche del St. Jacobshalle, Santiago y cierra España. Y Suiza. Esa diva sonó mejor que nunca, contagiando el entusiasmo de su cantante y los bailarines. Pero no gustó fuera. Melody y su equipo nos hizo felices durante su actuación. Tan exultante estaba que la nazarena se soltó el pelo, hizo el helicóptero al finalizar la pirueta. Le cundieron esos segundos de despedida. Ya en el desfile de banderas en el ensayo se coló en el tiempo de Ucrania. Este sábado recibía a porta gayola con la enseña nacional. Nadie la lució tan orgullosa como ella. Por eso fue más triste su resultado.

Suecia se perfilaba como favorita por costumbre, pero no. Porque ha caído bien la sauna de KAJ. Unos finlandeses cantando en sueco, no en inglés. Con la pegadiza ironía de Bara Bada Bastu, una fiesta que, sinceramente, no era tan intensa con la de Melody pero son auténticos hamelines con su machacón estribillo. Ypara intensidad, la voz y la tormentosa puesta en escena del austríaco JJ. Wasted Love es una tempestad operística. Una noche en Viena con este cantante que se perfilaba ganador. Yjunto a él, dos divas empoderadas pisando fuerte. La finlandesa Erika y la maltesa Miriana. Serving. Sí. Dos números con escenografía ampulosa, mejor que la danesa, y castigadas por el televoto.

Entre tantas baladas sonaba repetitivo Claude, el representate de Países Bajos que interpretaba en francés C’est la vie. Terminó llorando emocionado. La polaca, colgada de un sueño. Tan intensita en este caso como el armenio a la carrera. Momentos que se hacían largos. Como el del lituano y el del ucraniano. A Portugal le deseamos un año mejor, que siempre estaremos con ellos aunque no nos votara su jurado. Francia, creemos, estaba sobrevalorada. Una lágrima cayó en la arena, Maman. Había abierto la noche el noruego malagueño Kyle Alessandro, en llamas en Lighter, vestimenta de Juego de Tronos y una voz que necesitaba algo más. Había un grupo tipo Flos Marie, las letonas, ajolotes hadas, y Reino Unido les dio sus twelve points.

Las presentadoras helvéticas, manque pierda, Hazel Brugger, Sandra Studer y Michelle Hunziker, estuvieron muy divertidas. Y sorprendidas con unas votaciones locas, extrañas. Ya lo dijeron los ingleses en Suiza, allá por el 89, esta noche es el fin de Eurovisión.