Escándalo en ‘Ni que fuéramos’: Aída Nízar, obligada a dejar el plató por las transparencias de su vestido

Aída Nízar ha recuperado el protagonismo en la pequeña pantalla gracias a su fichaje como colaboradora de Ni que fuéramos, el nuevo Sálvame de Fabricantes Studio que se emite en el canal Ten, Quickie y en plataformas como Twitch y YouTube. La exconcursante de Gran Hermano, proclive a la polémica, ha puesto en jaque la emisión del programa debido a su provocativo look.

La tertuliana ha acudido a las instalaciones de Canal Quickie con una vestimenta de color blanco que tenía un tejido transparente que sacaba a relucir todos sus encantos. Su outfit con transparencias choca frontalmente con las normas de la comunidad de YouTube, por lo que el programa ha estado a punto de ser paralizado en pleno directo. Para evitar que eso ocurriera, María Patiño ha obligado a su reciente fichaje a abandonar el plató de Ni que fuéramos.

“Empezamos con un problema. Aída tienes que abandonar el plató momentáneamente. En el plano general la vida fluye, pero en el plano corto se te transparenta una parte de tu anatomía, que a mí me parece maravillosa, pero a YouTube no le parece apto”, le ha dicho la presentadora del programa.

Nízar no se iba a mantener callada y la tensión se ha apoderado del programa de Canal Quickie. “Y, por el contrario, tú si puedes estar con escote”, la ha respondido a Patiño. “Cuando me digan que me ponga cuello alto, lo haré”, ha declarado la presentadora. “Esto es increíble. Las mujeres no podemos mostrar nuestro pezón. ¿Me lo tengo que tapar?”, ha comentado la tertuliana con resignación.

“Por mí como si estás desnuda porque me encantan las vaginas y los pechos, pero Aída, no es un debate. Hay una serie de normas y te transmito lo que me han dicho”, le ha insistido la conductora del espacio. “Es un debate que tendremos que tener. Y qué hago, ¿me salgo?”, ha replicado la ex de Gran Hermano.

Finalmente, el entuerto provocado por las transparencias de Aída se ha solucionado de una manera vulgar. La vallisoletana ha vuelto a aparecer en el plató con una cinta adhesiva que cubría sus pechos a modo de equis.