El drama del hermano de Julia Roberts, Eric: Ha regresado al cine tras años de conflictos

El veterano actor Eric Roberts ha reaparecido con un buen aspecto durante el estreno en Hollywood de su más reciente película, Clika. A sus 69 años, el hermano de la estrella Julia Roberts fue la sorpresa en la alfombra negra del emblemático TLC Chinese Theatre, luciendo un estilo relajado con americana negra, vaqueros grises y un bronceado favorecedor. La cinta, que llega a las salas este viernes, explora el ascenso de un músico de un pequeño pueblo en el entorno de la frontera yanqui con México, tras hacerse viral.

Roberts comparte cartel en esta producción con un elenco diverso que incluye a Alison Chace, Master P y Peter Greene. La presencia del actor en el evento fue especialmente comentada tras haber sido visto utilizando un bastón en apariciones recientes, algo que no fue necesario en esta ocasión. Además de mejorar en su salud Eric se encuentra en un momento de redención personal, marcado por la reciente publicación de sus memorias tituladas Runaway Train: Or, the Story of My Life So Far.

Eric Roberts en una reciente alfombra roja

En este libro autobiográfico, el nominado al Óscar ha abordado de frente su complicada relación con su hermana Julia, de 57 años. Eric ha aprovechado estas páginas para ofrecer una disculpa pública y sincera por haber afirmado en repetidas ocasiones que él era el único responsable del éxito de la protagonista de Pretty Woman. "Fue algo estúpido lo que dije", reconoce el actor en su obra, desmintiendo sus propias declaraciones de 2018 donde aseguraba que "sin él no habría una Julia Roberts ni una Emma Roberts".

Sus memorias también profundizan en otros episodios oscuros que fracturaron el núcleo familiar, como el momento en que lanzó la menitra que su madre, Betty Lou Bredemus, había fallecido, impulsado por el rencor tras el divorcio de sus padres. Este "gran error" fue, según sus palabras, el detonante del distanciamiento con sus hermanas. El actor admite que sus adicciones y comportamientos erráticos durante sus primeros años en la industria lo alejaron de sus seres queridos, una etapa que ahora busca cerrar con honestidad.

A pesar de los años de tensiones y silencios, Roberts parece estar enfocado en sanar el vínculo familiar y centrarse en su carrera, que sigue tan activa como siempre. Con su participación en Clika y la valentía de reconocer sus errores del pasado, Eric Roberts no solo demuestra que sigue siendo una figura relevante en la gran pantalla, sino que también busca la paz con una de las dinastías más queridas de Hollywood, esperando que esta disculpa pública sirva para reconstruir los puentes con la "novia de América".