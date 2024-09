Los datos de audiencia entre 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' cuentan algo distinto

Si lo de tirar la casa por la ventana en TVE para fichar a David Broncano y ponerlo a competir en prime time era una operación para intentar acabar con El Hormiguero y Pablo Motos, elresultado no está siendo el esperado aunque las apariencias pueden parecer otra cosa. Porque lo cierto es que El Hormiguero ha cerrado esta primera semana de enfrentamiento entre programas como la mejor de su historia, venciendo al show de Broncano tanto en la media de programa como en la franja de competencia directa tras cuatro programas.

Por supuesto que es meritorio lo de La Revuelta y Broncano ha llegado con datos espectaculares que hacía tiempo que no se veían en unprograma de TVE, más allá de masterchefs, cuéntames o recuperadas sorpresas puntuales como El Grand Prix. Sin embargo, la irrupción de La Revuelta, que se ha movido en estos días entre el 17% y el 19% de cuota, duplicando la media de La 1, no solo no ha quitado audiencia a El Hormiguero, sino que además lo ha fortalecido. Motos ya ganó el primer duelo, pese al morbo del estreno de La Revuelta, logrando un impresionante 23% de cuota de pantalla con la visita de Victoria Federica, con casi 3 millones de espectadores.

Lamine Yamal en 'El Hormiguero' con Pablo Motos y Trancas y Barrancas

La Revuelta llegó superando todas lasprevisiones, nadie lo esperaba, con un gran 17,1% y 2,1 millones de seguidores. En los dos días siguientes, no sólo consolidó el buen dato de su estreno, sino que se superó con un 17,4% y un 19,9%,respectivamente. Pero el jueves Broncano sufrió otro revolcón de los buenos a manos de las hormigas en comparación directa ya que elprograma de Antena 3 registró un impresionante 23,3% con más de 3,1 millones de espectadores con la visita de Lamine Yamal. Muy por encima del 19,2% de La Revuelta, con un gran dato para La 1, pero sin dañar al formato de Antena 3.

El dato clave tras una semana de competencia

Así las cosas, El Hormiguero ha cerrado su primera semana en competencia con Broncano con una media de 20,5% frente al 18,4% que ha promediado el espacio de La 1. Ese 20,5% supone la mejor semana de la historia de El Hormiguero. Además, el veterano programa de Antena 3 también se impone al de Broncano en la franja de estricta competencia (en elintervalo justo en el que ambos programas coinciden), con un 19,6% frente al 18,8% de La Revuelta.

David Broncano con su primer invitado en 'La Revuelta', el surfista ciego Aitor / RTVE

Muy lejos, y como grandes perdedores de este duelo, Telecinco: incapaz de llegar al 5% de share en la franja de mayor importancia publicitaria, todo un drama parauna cadena comercial. Neutralizado Broncano como el arma frente a Motos, la comparativa entre ambos programas se puede y se debe hacer más allá de las cifras de audiencia. Si La Revuelta es ruido, El Hormiguero es relevancia. Broncano sabe que la polémica le ayuda, que elmorbo le atrae espectadores y que necesita azuzar a sus huestes para que sigan ahí. Por eso, el dato de audiencia de La Revuelta se ha mantenido inalterable sea quien sea el invitado. Por eso, en La Revuelta, son continuas las referencias a El Hormiguero o a zascas políticos durante cada emisión.Hace muy bien Pablo Motos en no entrar al trapo, en ir a lo suyo y no entrar en el juegoruidoso de Broncano. Motos sabe que su liderazgo se sustenta en hacerun programa de entretenimiento con mayúsculas capaz de sorprender a público e invitados. Sabe que su éxito se ha basado en la gran repercusión y trascendencia de todo lo que ocurre en su programa.

Cada cosa que ocurre en esemicrocosmos llamado El Hormiguero es noticia y es viral. La entrevista a Lamine Yamal ha provocado un mar de titulares en medios generalistas, deportivos, televisivos… Es un espacio que trasciende la pantalla. Si Pablo Motos y El Hormiguero llevan casi dos décadas de éxito y liderazgo es,sencillamente, porque saben hacer buena televisión, más allá del ruido y la polémica…que quizá funcione al principio, pero después termine desinflándose. Si no hay un buen contenido, antes o después, el fenómeno acaba pasando de moda. Así que si meritorios son los datos de audiencia que está logrando La Revuelta en estos cuatro primeros programas, cuesta definir la grandeza de lo conseguido por El Hormiguero en estos 19 años, donde han hecho del trabajo bien elaborado, de la excelencia, una rutina.