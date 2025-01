Las claves de por qué Antena 3 está tan en forma al cabo de 35 años

La cadena Antena 3 sopla este sábado velas: treinta y cinco. Y lo hace sin conocer la típica crisis de los 30 ni se intuye que tampoco le pueda afectar la de los 40. Antena 3 cumple 35 años en el mejor momento de toda su historia. La cadena de Atresmedia está en plena forma, líder absoluta de la televisión en España desde hace ya tiempo.

Un liderazgo que ha sido la consecuencia de una forma de entender la televisión y de un trabajo llevan desarrollando prácticamente desde su nacimiento, porque aunque la Antena 3 de ahora sea muy diferente a la de 1990, ha sabido mantener la esencia y el compromiso: esa apuesta por lo de aquí, por lo nuestro, por la ficción, por los programas espectaculares y por unos informativos que hoy en día arrasan a sus competidores. Pero, claro, Antena 3 ha ido evolucionando con los tiempos, capeando baches y adaptándose a las circunstancias. Y lo ha hecho bien, solo así se explica que una compañía que va camino de sus cuatro décadas alcance en esta madurez su mayor éxito.

En una época de en la que espectadores, o usuarios de internet, no saben muy bien qué se pueden encontrar y qué se pueden creer, Antena 3 ha sabido ganarse la confianza del público. En Atresmedia, ahora con Javier Bardají al frente, siempre lo tuvieron muy claro: su programación debía ser de calidad, diversa, que generase confianza y familiar. Un espacio seguro para el espectador. El liderazgo no era la meta en sí misma, no era una obsesión del todo por el todo. No valía el liderazgo si era a cualquier precio. Eso el espectador lo ha sabido reconocer y premiar como vierten los datos de audiencia día a día.

Matías Prats, el más veterano presentador de la televisión, al frente de 'Antena 3 Noticias Fin de Semana' / Atresmedia

Antena 3 cumple 35 años en lo más alto de la tabla con los tres pilares de su programación muy bien asentadas. Antena 3 Noticias es líder desde hace 7 años y muy lejos de su competencia, con unos informativos que no tienen rival en ninguna de sus ediciones. Una columna vertebral de la cadena que se fue haciendo fuerte poco a poco hasta ser referente informativo y lo más visto de la televisión en la mayoría de los días. El entretenimiento forma parte del ADN de Antena 3 desde sus inicios. Y 35 años después ha demostrado que sigue innovando con sus formatos. Más allá de sus clásicos, la de Atresmedia puede sacar pecho de liderar con todos sus grandes programas de entretenimiento. Punta de lanza es El Hormiguero, que es líder de su franja desde hace 10 años. Además de ser un caramelito para las marcas y anunciantes, el programa capitaneado por Pablo Motos logra marcar agenda cada día.

Johnny Depp responde a Pablo Motos en 'El Hormiguero'

La ficción ha sido una de las grandes alegrías de Antena 3 en todos estos años. Desde Farmacia de guardia, que marcó un antes un después como la primera serie de calado de una televisión privada. Y han seguido abriendo camino con sus títulos. Fueron los primeros en ganar un Emmy Internacional con La casa de papel y han ido abriendo puertas a nuevos géneros, temas innovadores. Ahora pueden sacar pecho de tener entre sus manos la serie más vista de la televisión con Sueños de libertad.

Antena 3 ha sabido expandir su filosofía y su éxito a toda la compañía. Como una gran familia que crece junta y en la que se benefician unos de otros. Otro acierto que no todas las empresas del audiovisual patrio han sabido llevar a cabo. Y son estos detalles los que marcan diferencias en un sector tan cambiante y competitivo. Cuesta imaginar qué le puede deparar el futuro a la televisión y al propio sector en sí; pero no parece arriesgado a aventurarse a decir que a Antena 3 se le atisban años felices, pues no es ya que esté en su mejor momento, sino la sensación de que en Atresmedia han hecho los deberes y están marcando el camino a seguir al resto.