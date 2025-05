Chanel revive sus momentos más delicados tras su paso por Eurovisión

En plena semana eurovisiva La Revuelta ha contado con una invitada de lujo, Chanel Terrero. La artista, que estuvo a punto de ganar el Festival de Eurovisión hace tres años con SloMo, ha visitado el plató del programa que conduce David Broncano. Chanel ha irrumpido en el teatro con una actuación en la que ha interpretado Antillas, su último single.

Broncano y Lalachus le han preguntado por los salseos que tuvieron lugar en su edición de Eurovisión. La cantante ha reconocido que algo hubo antes de la gala final. “Vi cosas, vi flirteos y cosas entre Rumanía y España, pero no voy a decir si entre bailarines, cantantes, grupo… Fue en los días previos a la gala final”, ha contado.

La artista hipano-cubana se ha abierto en canal para confesar cómo vivió la etapa posterior a su exitoso paso por el Festival de Eurovisión. “Al acabar Eurovisión estaba bien. A finales de ese año estaba bastante mal. 2023 fue regulero, porque pasaron muchas cosas, porque me obligaron a hacer cosas que no quería hacer en la industria. Me llevaban por un camino que no estaba disfrutando”, ha desvelado.

Pero la cosa no quedó ahí. “Le cogí mucho miedo al estudio, a componer. Le cogí mucha ansiedad… Fue una época bastante mala. Era rollo el disco que saqué en 2024… A ver, hay cosas que molan, pero a nivel personal no me sentía identificada con lo que estaba haciendo”, ha añadido sobre una etapa difícil en la que no terminaba de encontrar su lugar en el mundo de la música.

Ahora, la intérprete de SloMo ha remontado el vuelo y se siente con fuerzas para seguir adelante. “Ahora estoy en un momento súper guay. Presenté Antillas hace poco. Tengo muchas cosas pensadas y estoy en un momento muy dulce otra vez”, ha señalado.

Chanel no se ha librado de las preguntas clásicas que formula Broncano a sus invitados. En el asunto económico no ha querido entrar en muchos detalles. “Ha entrado pasta, pero soy una artista independiente, entonces todo me lo estoy pagando de mi bolsillo”, ha aclarado. Sobre sus relaciones sexuales del último mes si se ha aventurado a dar un número. “Hay días que no hemos hecho nada porque hemos estado separados Borja y yo, pero otros recuperamos. Yo voy a decir 30. No os estoy vacilando”, ha asegurado. “Yo creo que está bien. De los mejores datos últimamente”, ha replicado el presentador.