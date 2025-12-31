El cambio en la TDT al entrar en el nuevo año, así quedan los canales en abierto

Justo después de las tradicionales uvas de Nochevieja, la Televisión Digital Terrestre (TDT) en España experimentará un cambio con la llegada de 2026: el canal Paramount Network cesará sus emisiones en abierto tras más de 13 años en antena, y en su frecuencia debutará de inmediato Squirrel 2, el nuevo canal del grupo Squirrel Media centrado en ficción, series y entretenimiento. A su vez Bom Cine, que se ofrece en comunidades como Andalucía, se convierte en Squirrel 3. Como el canal Squirrel, que vino a relevar a Disney Channel el pasado 6 de enero, las tres señales ofrecerán títulos de cine comercial, sobre todo de acción, y series como Cuéntame cómo pasó.

Paramount Network, canal especializado en cine y series clásicas como Colombo, Miss Marple, Los misterios de Murdoch, Agatha Christie: Poirot o Los asesinatos de Midsomer, pone fin a su etapa en la TDT este miércoles. Su programación, que incluía ciclos temáticos como Noches del director (lunes), Martes letal de acción, Cine con estrella (miércoles), Risotas de comedia (jueves) o sesiones de suspense los viernes, ha sido un referente para los mayores con sus series vintage y un descubrimiento para las nuevas generaciones con sus títulos rescatados. Los seguidores no pierden esos contenidos. Desde el 1 de diciembre de 2025 Paramount Network ya está disponible en la plataforma gratuita Pluto TV bajo el nombre "Paramount Network en Pluto", un canal FAST (televisión gratuita con publicidad) que ofrece programación lineal y contenido bajo demanda.

Peter Falk, 'Colombo'

Pluto TV, también propiedad de Paramount Skydance, cuenta con más de 120 canales temáticos, incluyendo monotemáticos como Cheers (estrenado recientemente), South Park, Blue Bloods o clásicos españoles como Curro Jiménez. Series como Yellowstone o Atrapa a un ladrón siguen disponibles bajo demanda.

Este cierre en la TDT forma parte de una reestructuración global de Paramount Skydance Corporation, tras la fusión completada entre Paramount Global y Skydance Media. La compañía prioriza sus plataformas digitales, Pluto TV (gratuita) y Paramount+ (de pago), para recortar costes en un contexto de auge del streaming y declive de la televisión lineal tradicional.

En España, el canal también desaparecerá de las plataformas de pago como Movistar Plus+, Vodafone TV u Orange TV. En su lugar, Squirrel 2 ocupará la frecuencia automáticamente a partir del 1 de enero de 2026, sin necesidad de resintonizar los televisores. Squirrel se convierte así por número de cadenas en el tercer operador privado en España tras Atresmedia y Mediaset.

Así queda la TDT de cara a 2026

Estos son los 32 canales que se deben encontrar en la sintonización de la TDT, a la espera de un nuevo canal que está en proyecto, más las cadenas locales de cada demarcación.

Por TVE (en los múltiplex RGE 1 y RGE 2):

-La 1. Canal generalista que funciona en emisión desde 1956

-La 2. Segundo canal de TVE, en emisión desde 1966

-24 Horas. El canal informativo de RTVE, que se incorporó a la TDT en 2005

-Clan. En canal de contenidos infantiles y reposición de series, también pionero en la TDT

-Teledeporte. Canal de retransmisiones y espacios deportivos, pionero en la TDT y que comenzó a emitir en 1997

Más:

--La 1 UHD

-La 2 UHD

Por Atresmedia (MPE 2 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Antena 3, cadena generalista privada que nació en 1990

-La Sexta, cadena generalista que nació con la TDT en 2006

-Neox, canal de series nacido en 2005

-Nova, canal de telenovelas, también pionero de la TDT

-Atreseries, canal de series, incoporado con la ampliación de la HD

-Mega, canal de documentales y contenidos deportivos, nacido en 2015

Por Mediaset (MPE 3 completo y partes de MPE 4 y MPE 5)

-Telecinco, cadena generalista nacida en 1991

-Cuatro, cadena generalista que tomó el lugar de Canal + en 2005

-FDF, cadena de series de comedia nacida en la TDT de 2005

-Divinity, cadena de factuales y series

-Energy, canal de series de acción

-Be Mad, cadena de peliculas nacido con la ampliación dela HD

-Boing, canal de contenidos infantiles

Por Net TV (MPE 1)

-Squirrel 2, nueva cadena de cine y series.

-Squirrel, cadena de cine que comenzó a emitir en enero de este año relevando a Disney Channel

Por Veo TV (MPE 2)

-DMax, canal de documentales de Discovery ya asentado en la TDT

-Veo 7, canal de cines y series, marca recuperada de la fundadora de la TDT, vino a sustituir a Gol TV hace unos meses

Por Trece (MPE 4)

-Trece TV, canal generalista

Por Radio Blanca (RGE 2)

-Kiss TV, cadena de documentales y factuales

Por Secuoya (MPE 5)

-Ten, cadena de factuales con contenidos deportivos y magacines

Por Real Madrid (MPE 5)

-Real Madrid TV, con contenidos deportivos y películar

A estos canales se le suman los 4 funcionan en el ámbito autonómico en Andalucia. (MAUT)

-Canal Sur, cadena generalista andaluza que comenzó a emitir en 1989

-Canal Sur 2, la señal de Canal Sur con lenguaje de signos y audiodescripción

-Andalucía TV, segundo canal de la RTVA

-Squirrel 3, cadena de películas que viene a relevar a Bom Cine.

A los 32 canales hay que sumarles los tres o cuatro canales locales que se pueden sintonizar según el reparto del múltiplex autonómico destinado a emisiones de proximidad.

Y la radio:

A los canales de TV hay que sumar el espectro de radio que también es uno de los servicios de la TDT y donde se pueden encontrar las emisoras habituales del dial.