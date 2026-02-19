Atresmedia ficha a Aimar Bretos, el conductor de 'Hora 25' en la SER

La Sexta ha fichado al periodista Aimar Bretos, una de las voces más influyentes y respetadas del periodismo actual. Tras la reciente incorporación de Marc Giró, la cadena de Atresmedia refuerza su apuesta sumando al actual director de Hora 25, el espacio más veterano de la radio en España junto a Carrusel deportivo. Bretos se pondrá al frente de un nuevo formato para el prime time producido por Newtral (la productora de Ana Pastor), consolidando así la estrategia de la cadena de reforzar su horariio máxima audiencia en plena competencia con Cuatro, con rostros que aporten sello personal.

El periodista donostiarra, galardonado con prestigiosos reconocimientos como el Premio Ondas y la Antena de Oro, compatibilizará este nuevo reto televisivo con su labor en la Cadena SER por lo que proseguirá en Hora 25. Este informador dirige el espacio nocturno de la SER desde 2021, con voz propia y como referencia con su estilo personal, adaptando la información política a los nuevos consumos audiovisuales, una cualidad que ha sido determinante para su salto al horario estelar de La Sexta.

Con esta incorporación, Bretos se une al equipo de analistas políticos. En La Sexta coinciden Antonio García Ferreras, Ana Pastor, El Gran Wyoming, Jordi Évole, Marc Giró, Alfonso Arús, Gloria Serra o Mamen Mendizábal. La llegada del periodista vasco refuerza un plantel en el prime time que donde prevalece la veteranía y la independendencia informativa.

Desde Atresmedia se destaca que la trayectoria de Aimar Bretos es un ejemplo de solidez y precocidad. Desde sus inicios en la radio local hasta su consolidación en Hoy por Hoy y su posterior responsabilidad con la dirección de Hora 25, esete periodista es uno de los emblemas de prestigio de la SER. Su mirada crítica e incoformista encaja con la línea editorial de La Sexta que busca reforzarse ante unos meses donde la actualidad política irá adquiriendo mayor temperatura.

Del programa de Bretos, se conocerán más detalles "muy pronto", anvaza la cadena.