Ana Rosa Quintana: "Sonsoles y yo no estamos en igualdad de condiciones"

Ana Rosa Quintana también ha marcado el calendario televisivo. Después de anunciarse que Sonsoles Ónega volverá el próximo 26 de agosto a las tardes de Antena 3, la presentadora de Telecinco ha prescindido de sus últimos días de descanso veraniego para ponerse al frente de lo que será la segunda temporada de TardeAR. Con algunas novedades y el juicio de Daniel Sancho a la vuelta de la esquina, Quintana se dispone a disputar el liderazgo de las tardes, que hasta ahora lo tiene conquistado Ónega en la cadena principal de Atresmedia. Hablamos con Ana Rosa, que nos cuenta en primera persona cómo se toma el regreso a la pequeña pantalla.

Ana Rosa Quintana

–Vuelves el próximo lunes, todavía en agosto. Más pronto que nunca. ¿Qué novedades trae la nueva temporada de TardeAR?

–Siempre pasa algo, o nos vamos más tarde o volvemos antes. Siempre dependemos de la actualidad. Sobre las novedades, pues hay muchas. Ten en cuenta que estos programas, que ya tenemos experiencia de muchos años, se van haciendo poco a poco. Habrá nuevas incorporaciones, como Juango Ospina, abogado de Edwin Arrieta, y Sheila también, que ha estado este verano. De cualquier manera, hay tantos colaboradores y tan buenos que yo creo que tenemos a los mejores.

–¿La vuelta acelerada tiene que ver con que Sonsoles también vuelve antes?

–Bueno, ha tenido que ver que el jueves conoceremos la sentencia de Daniel Sancho en Tailandia y estábamos esperando para ver si se confirmaba. Pero esto estaba previsto desde antes de marcharnos, que si realmente se daba el día 29, volveríamos antes. Pero no las teníamos todas con nosotros.

–La vuelta está vinculada a la sentencia de Daniel Sancho.

–Claro. Hemos estado muchos meses hablando de el asunto y la sentencia va a ser el día 29. Lo que pasa es que, bueno, yo la verdad creí que podía haber algún cambio, pero ya cuando hemos visto que los abogados se han trasladado hasta allí, pues ya era algo seguro.

Ana Rosa Quintana

–Este año contaréis con media hora menos de programa. ¿Crees que os perjudicará?

–Pues la verdad es que no tengo ni idea. Nuestra escaleta cambia cada día dependiendo de la actualidad. No sé si tener media hora menos nos perjudicará, yo creo que se queda una tarde muy atractiva. Jorge antes y después nosotros, creo que es un buen tándem.

–Precisamente con Jorge te reencontrarás este lunes en plató. ¿Qué relación habéis tenido estos últimos meses?

–Jorge y yo somos ya como un matrimonio cumpliendo las bodas de plata. Hemos tenido épocas de muchísima convivencia, de muchísimo acercamiento, otras más distancia porque cada uno hemos estado en horarios distintos, en cadenas distintas, etc. Pero yo siempre he tenido muchísimo cariño a Jorge. O sea, lo conozco desde que llegó a Madrid con la revista Pronto. El primer trabajo que hizo, la primera vez que salió en televisión, salió con nosotras, con Rosa Villacastin y conmigo. Luego es verdad que ha habido épocas, pero bueno, pasa como con los amigos, que dejas de verlos a todos, que hay una distancia, pero el cariño y el respeto sigue ahí durante todo el tiempo. Y luego mucha discrepancia, porque somos muy distintos en muchas cosas. Pero yo creo que eso siempre es bueno.

–¿Qué opinas de que Sonsoles Ónega alargue y vayáis frente a frente esta temporada?

–Vamos frente a frente. Ella empieza a las 17.00 creo, y nosotros a las 17:30. Siempre estamos así, todo el rato. La verdad es que hubiera sido interesante coincidir durante todo el tiempo, pero bueno, la programación no la hago yo, la hace la cadena. Pero bueno, pues está bien. Yo lo que espero es que podamos competir en igualdad de condiciones, no como el año pasado.

–¿Esperas que este año lleve publicidad? Has hablado mucho de la ausencia de anuncios en su programa

–Ojalá me pasara a mí también. Lo que pasa es que cuando trabajas en una cadena comercial, lo normal es que haya publicidad. De hecho eso [no llevar publicidad] yo no lo he visto nunca, pero claro, es una desventaja para nosotros. Cuando un programa va sin publicidad y nosotros llevamos más de 30 min de publicidad en bloques, a veces, de 18 minutos, es más complicado.

–Siempre has sido muy crítica con que Sonsoles presuma de liderazgo pese a no llevar anuncios

–Bueno, yo no soy crítica con eso. Me parece que no estamos en igualdad de condiciones como ocurre con el resto de programas de todas las cadenas durante todo el día, menos TVE, que no tiene publicidad. Para nosotros por la tarde coincide que TVE no tiene publicidad y Antena 3 tampoco. Entonces ahora no sé lo que van a hacer. Ir sin publicidad es como jugar al tenis con un bastón.

Ana Rosa Quintana

–En el FesTVal de Vitoria del año pasado dijiste que quedar por debajo de tus competidores sería fracasar. ¿Qué perspectivas tienes para esta temporada? ¿Crees que mantenerse los datos actuales sería un éxito?

–No estoy disgustada. En las condiciones en las que hemos trabajado, hemos quedado a un punto y medio. Hemos tenido un target comercial que es una barbaridad. Todos los que hacemos un programa de televisión lo que queremos es ganar en nuestra zanja, este sería el objetivo, pero bueno, un punto y medio de diferencia en las condiciones en las que hemos estado, a mí me parece que está muy bien.

–Por tanto, ¿crees que mantener los datos actuales sería un éxito?

–Me gustaría ganar todos los días, pero ya veremos.

–¿En verano consigues desconectar o estás encima de las audiencias?

–Teniendo en cuenta que tenemos una productora y que todos los programas de actualidad están en emisión, aunque sean con las versiones de verano, pues estás un poco pendiente, pero es un poco. Y luego, a ver, a mí me gusta la actualidad, yo veo todos los periódicos todos los días, esté de vacaciones o no, me interesa seguir lo que está ocurriendo. Esto es como una fiebre, esta profesión es una vocación.

–Me interesa saber tu opinión sobre la explosión de ofertas en el access prime time. Carlos Latre, David Broncano, Pablo Motos...

–Mira, eso es lo que yo pensaba, que este año vamos a estar Sonsoles y yo tranquilas, porque el foco va a estar puesto en el access. Está complicado, está complicado. Evidentemente, yo soy muy amiga de Carlos Latre y creo que lo va a hacer muy bien. Carlos, no sólo por el talento que tiene, reconocido por todo el mundo, sino es que además es una persona maravillosa. Creo que El Hormiguero está muy asentado y es complicado. La gran incógnita para mí es Broncano, porque viene de una plataforma con un público muy específico y no sé qué va a pasar en TVE, que todos sabemos cuál es su público objetivo. Yo creo que la incógnita es Broncano y yo espero que Latre haga un papel magnífico.

–¿Crees que Telecinco tiene posibilidades reales de plantar cara a El Hormiguero con Babylon Show?

–Pues yo creo que es una buena opción, una buenísima opción. Nunca sabes lo que va a pasar. Cuando estamos hablando de El Hormiguero, es un programa que lleva muchísimos años y que lo hacen muy bien. Entonces yo creo que es complicado, pero si hay una opción, a mi me parece que Latre es el mejor.