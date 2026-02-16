El amor en tiempos de la cólera en Irlanda, 'Días de cenizas'

Días de ceniza (Trespasses, su nombre original) transporta al espectador al turbulento Belfast de 1975, en el corazón de llamado “The Troubles”, donde el conflicto religioso entre católicos y protestantes convertía cada roce en un motivo de violencia e intolerancia.

Esta miniserie de cuatro episodios acaba de incorporarse a Movistar Plus + y es la adaptación de la novelade la escritora norirlandesa Louise Kennedy, que explora un amor prohibido que desafía las barreras religiosas y la atmósfera de paranoia en los entornos de cada comunidad. Bares bajo vigilancia militar, silencios tensos y comunidades divididas por el miedo y rencor.

En el centro de la trama se encuentran Cushla Lavery (a cargo de la actriz Lola Petticrew), joven maestra católica idealista y valiente, y Michael Agnew (Tom Cullen), abogado protestante, casado y habituado a defender a sospechosos del IRA. Su relación apasionada surge como un acto de rebeldía en un entorno donde la atracción cruza líneas peligrosas y se transforma en gesto político.

Completa el reparto principal Gillian Anderson (ya siempre unida a la Thatcher de The Crown más que a Expediente X) en el rol de Gina, la madre alcohólica y desequilibrada de Cushla, aportando profundidad emocional y matices intensos a este Romeo y Julieta en Belfast, salvando las distancias.

Martin McCann es el hermano de Cushla. La producción, a cargo de Wildgaze Films, cuenta con dirección de Dawn Shadforth y con Amanda Posey, Finola Dwyer, la propia Louise Kennedy y Anderson como productoras ejeuctivas de esta miniserie del Channel 4 británico