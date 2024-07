Álvaro Muñoz Escassi habla de sus meriendas y de la "relación abierta" que tenía con María José Suárez

Álvaro Muñoz Escassi sabe que puede convertirse en la persona más menospreciada de España por su actitud ante su ex, María José Suárez, y el anuncio de su infidelidad a través de una mujer colombiana a la que conoció y que comenzó a pedirle dinero. El jinete sevillano, de 49 años, da un paso adelante presentándose, y cobrando, en el programa De Viernes de Telecinco para mostrarse como un hombre que va a su aire en lo sexual y que no tenía un vínculo de fidelidad con su pareja de los últimos años. Tenían "una relación abierta", según dice Escassi de su nexo sentimental con Suárez. Una "relación abierta" cuando ambos estaban separados y hacían su vida de forma individual, pero él nunca se fue con otra persona mientras tenía a la modelo a su lado y compartían techo.

Escassi en De Viernes ha llegado a hablar de sus prácticas sexuales, de sus meriendas compartidas con otras personas, de haber tenido sexo con personas trans, pero no por ello puede considerarse bisexual. No, no lo es. Él es un amante de los seres humanos. Especialmente si son seres humanos buenos.

El deportista y finalista de MasterChef Celebrity se siente libre, como el viento libre, una hoja movida por el viento caprichoso de Cupido y de Eros, y no puede venir nadie a empañarle la imagen ni a decirle nada. V.C., quien le mandó el email a María José para decirle cómo se las gastaba su amado, está a punto de saltar a la palestra para dar su versión.

Muñoz Escassi reconoce que esa mujer aún por aparecer y que se puso en contacto con María José Suárez quedó con ella a través de conocerla en las redes. Le pagó un tren de Valladolid a Madrid y los taxis necesarios para tener una quedada y merendar a gusto ese día. Lo que fue un primer match celebrado con todo éxito se complicó con mensajes añadidos de la colombiana. Según Escassi, le mandó un whatsapp comunicándole que había fallecido un familiar y que necesitaba 700 euros para desplazarse a Colombia. Eso ya no le gustó al jinete, quien le respondió que él también tenía sus urgencias económicas familiares y que llegado el caso le podría mandar unos 150 euros. Estaba claro que la merienda le iba a salir más cara de lo que preveía y que ya su amor de un día se le iba a poner cuesta arriba.

Según añadió en su sincera comparecencia en Telecinco, ya no tuvo más opción de respuesta con esa mujer con la que empezaba a sentir el aire de la extorsión. La aludida se puso en contacto con María José Suárez para contarle todo. Se supone que el sevillano le ha abonado después unos 1.750 euros para que no saliera en los medios, pero el 'affaire', respaldada ya por un representante, se ha puesto en marcha para aparecer en breves momentos en Telecinco.

"Hay mucho ruido y poca información. No tengo nada que ocultar, ni tampoco de lo que avergonzarme", ha sido la jugada con la que Escassi se ha marchado al área para marcar gol. Pero el ex de Suárez va a necesitar a Luis de la Fuente cuando las cosas se pongan de nuevo en contra