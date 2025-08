Este alcalde catalán de 'El Grand Prix' se marca un Remedios Cervantes y pierde por no escuchar a su asesor

El ex participante de Gran Hermano y actualmente en Radio Nacional, Gorka Rodríguez, insistía en que la palabra "cervar" no le sonaba de nada. Tampoco el asesor que había enviado el pueblo tarraconense de l'Arboç a El Grand Prix observaba como real el término que proponía Ramón García. La decisión estaba en manos del alcalde socialista de dicha localidad catalana, Joan Sans. El final del programa de este lunes, el último de la fase previa a las semifinales, ha sido de lo más emocionante en la noche de La 1.

Por parte del pueblo madrileño de Cubas de la Sagra estaba Hernar Álvarez, que celebró por todo lo alto la fase decisiva de El diccionario, donde Ramontxu aprieta con toda la intriga ya que los giros son continuos entre los 3 puntos que se pueden perder o ganar con cada palabra.

El resultado se presentaba de lo más ajustado entre la tensión. Por parte madrileña acudía una teniente de alcalde que estuvo más atnada y templada que su rival. Cubas llegaba al desafío final con 19 puntos mientras que L'Arboç sumaba 22.

El equipo madrileño acertó con su primera palabra: “aguatocha", un término verdadoero. La comisió de L'Arboç acertaba con que “banzón” era una bola de barro para jugar entre los niños. Bien por el alcalde, Gorka y el asesor. Se ponían en 25.

Cubas de la Sagra respondía "no" a la pregunta de si “gobete” era un pañuelo bordado. L'Arboç también acertaba detectando con que “kapí” no era un mamífero africano. Los de Tarragona seguían con 3 puntos por delante.

Y llegamos a la palaba clave que lo cambió todo. A los animados participantes amarillos de Cubas de la Sagra les tocó la niebla espesa y fría de “dorondón”, término verdadero que acertaron, colocándose en 28 puntos.

Aquí Ramón García elevó el termostato de la tensión ya que los +3 o -3 puntos de L'Arboç les colocaba en la semifinal o hacia que cayeran derrotados. Tenian 28 puntos y podían ponerse primeros de toda la lista o caer en la cuneta.

Al alcalde Joan Sans le pudo la presión y los nervios. Tal vez un exceso de fe propia, como le pasó a Remedios Cervantes con el Azúcar respecto a la sal como conductor de electricidad en Atrapa un millón.

La palabra en cuestión era: "cervar", traicionar ¿o no?. Tanto el asesor del alcalde como el padrino, Gorka, observaban que ese término no les sonaba de nada. Nanay. Sin embargo el alcalde quiso arriesgarse. Ante esa negativa tal vez el primer edil quiso tomar innecesariamente la responsabilidad, la heroicidad, individual de ganar o no. Dijo "sí" y la decisión personal del alcalde llevó a la derrota a su equipo.

Celebración madrileña y lágrimas incontenibles del alcalde que fue consolado por Ramón García mientras lo de Cubas proclamaban el ánimo de "Joan, Joan". Fue una decisión arriegada la que tomó y fatal. Finalmente Cubas pasó a las semifinales con 28 puntos y l'Arboç se quedaba en 25.

La clasificación de El Grand Prix 2025 ha quedado asÍ:

Herencia: 32 puntos

Urduliz: 28 puntos

Cubas de la Sagra: 28 puntos

San Sebastián de La Gomera: 27 puntos

L’Arboç: 25 puntos

L’Olleria: 21 puntos

Celanova: 16 puntos

Peñaranda de Bracamonte: 15 puntos

Huelma: 13 puntos

Alagón: 12 puntos

Las semifinales serán. Este próximo lunes, Cubas de la Sagra (Madrid) contra Urduliz (Vizcaya)

Segunda semifinal: San Sebastián de La Gomera (Tenerife) frente a Herencia (Ciudad Real