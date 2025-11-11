Adrián Rodríguez tras su reposo en Chiclana vuelve a terapia con desintoxicación de forma urgente

El actor Adrián Rodríguez, de 36 años, conocido por sus interpretaciones juveniles en series como Los Serrano, donde era DVD, Física o Química, como David, o en Chiringuito de Pepe, ha hecho pública una recaída en su proceso de recuperación de adicción a sustancias, que le ha llevado a suspender temporalmente todos sus compromisos profesionales para ingresar de nuevo en un centro de rehabilitación.

Este intérprete residía en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera desde hace meses junto a su pareja y el terapeuta Álex Manejo en un intento por estabilizar su rutina diaria. Adrián ha emitido un comunicado este fin de semana en sus redes sociales, donde acumula miles de seguidores, expresando con crudeza la necesidad de priorizar su salud mental y física. En el mensaje, compartido inicialmente en sus historias de Instagram y replicado en diversas plataformas, Rodríguez detalla cómo, tras varios meses de aparente mejoría y planes de nuevos proyectos, se dio cuenta de que "todo ha sido parte de mi enfermedad". "Después de varios meses creyéndome que estoy mejor y demás proyectos que quería llevar a cabo, tengo que reconocer que todo ha sido parte de mi enfermedad", escribe el popular rostro, quien atribuye este contexto a "la poca luz que aún me queda" en su interior que le ha impulsado a retomar el tratamiento.

Con un tono de determinación absoluta, añade: "Esta vez no hay tiempo, no hay un hasta pronto. Solo volveré cuando realmente me encuentre bien y fuerte", reconoce en un adiós que será prolongado hasta que sienta que ha superado todo.

Adrián concluye pidiendo disculpas a quienes haya podido perjudicar, es decir, "a toda la gente que haya causado deudas o cualquier otro inconveniente" y anuncia su incomunicación total durante el proceso, firmando con un "Gracias y un beso muy fuerte. Adri".

Esta no es la primera vez que el madrileño, nacido en 1988, aborda públicamente su lucha contra la adicción, que él mismo describe como un trastorno arraigado en su adolescencia y exacerbado por la presión de la fama precoz.

En entrevistas recientes decía sentirse bien y que la recuperación le estaba enseñando a cambiar cosas en su caso. Sin embargo las adicciones habrían vuelto a aflorar y con ellas todo el temor de ir marcha atrás sin parar. El actor reveló que consumía drogas desde los 15 años, cuando comenzó su trayectoria televisiva,. En el plató se creó un personaje propio para presumir ante los demás y tapar su vulnerabilidades, hacerse más fuerte ante las chicas y admiradores. Esas circunstancias lo convirtieron en pressa de un proceso autodestructivo que se acentuó con la muerte de su madre por cáncer, quien le había ayudado en esos primeros momentos con sus terapias iniciales.

Tras recaídas, Rodríguez había avanzado en su recuperación, incluyendo la obtención de un título de monitor y teniendo una nueva vertiente como creación de contenido en plataformas digitales.

Se trasladó a Chiclana este verano, con el deseo de "empezar a vivir poco a poco". Está siendo todo más complicado de lo que pensaba. "Ahora tengo herramientas", aclara ante este futuro de recuperación que tiene por delante hasta volver a ser la mejor versión de sí mismo.