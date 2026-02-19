Una actriz de ‘La que se avecina’, eliminada de ‘Top Chef’ por la turofobia

Eva Isanta se ha convertido en la segunda expulsada de Top Chef, el nuevo talent de cocina de La 1. La actriz, conocida por su papel de La Cuqui en La que se avecina, ha reconocido que su expulsión es justa y que se lleva un buen sabor de boca de su paso por el programa. “Me parece justo. Me quedo con lo bueno. Es una experiencia fantástica. Lo he disfrutado mucho, he pasado por un carrusel de sabores”, ha declarado.

No obstante, su participación en Top Chef ha estado marcada por una fobia que le persigue desde hace años: turofobia. La actriz padece miedo y rechazo irracional al queso, una fobia que le ha condicionado en una de las pruebas del talent en la que debían cocinar con queso.

Eva Isanta se ha sincerado sobre los problemas con los que se ha topado durante la prueba debido a la turofobia. “Yo el queso no puedo ni verlo. Soy una cosa que se llama turofóbica, el miedo al queso. En este caso, ha supuesto una limitación y una pena. Tengo que taparme directamente la nariz”, ha explicado.

La intérprete ha reconocido que la turofobia afecta a muchas personas, que no se trata de una fobia aislada. “Somos bastantes, no somos una secta. O sea, que no estoy loca, es verdad”, ha asegurado.

La turofobia se orgina por experiencias traumáticas infantiles o por sensibilidades sensoriales relacionadas con el olor que desprende el queso. Esta fobia puede desencadenar taquicardias, falta de aire, mareos, náuseas y crisis de pánico. Por lo tanto, no es solo un rechazo a su consumo sino que puede derivar en algunos de los síntomas citados. Suele combatirse con terapia psicológica con el fin de controlar los pensamientos distorsionados y la ansiedad que genera el queso, tanto por el olor como por su mera presencia.