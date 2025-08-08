OpenAI lanza GPT-5, su modelo de IA más potente y "fiable" hasta la fecha

Parece que esta semana no pasa un día sin que OpenAI acapare titulares.

El martes presentaba gpt‑oss‑120b y gpt‑oss‑20b, dos modelos de inteligencia artificial de "peso abierto" que pueden ejecutarse en ordenadores personales y móviles (sus primeros modelos abiertos en más de seis años).

El miércoles, se conocía su acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos para ofrecerles, por el precio simbólico de un dólar, acceso sin restricciones a ChatGPT Enterprise, su opción más completa.

Este jueves, llegaba su nuevo modelo de IA con mayúsculas: GPT-5, el más avanzado que ha lanzado hasta la fecha.

"Un equipo de expertos en el bolsillo"

Lo ha hecho durante una retransmisión en directo en la que su consejero delegado, Sam Altman, ha subrayado que esta nueva versión será útil tanto para empresas como para desarrolladores y usuarios, con mejoras sustanciales en áreas clave como programación, escritura, razonamiento multimodal y comprensión de información médica.

“GPT-5 es como tener un equipo de expertos con nivel de doctorado en su bolsillo, trabajando para usted”, resumía el directivo.

Altman destacó su potencial en salud, una de las categorías más populares entre los usuarios, e invitó para demostrarlo a una paciente oncológica que ha utilizado ChatGPT para entender su diagnóstico y tomar decisiones informadas sobre su tratamiento.

En sus palabras, el uso de GPT no sustituye a los médicos, pero le permitió “estar más preparada para hacer preguntas y tomar decisiones”.

El despliegue

El modelo se desplegará progresivamente en ChatGPT, tanto para los usuarios gratuitos como para los de la versión Plus, que ya pueden elegir entre GPT-4o y GPT-5.

Además, estará disponible para empresas y desarrolladores a través de la interfaz de programación (API) de OpenAI, con varias configuraciones adaptadas a distintos niveles técnicos.

Más honestidad, menos alucinaciones

GPT-5 mejora las capacidades de razonamiento, codificación, síntesis y toma de decisiones complejas.

Más allá de los habituales hitos académicos (cuyas puntuaciones también compartió en su web), OpenAI subraya que GPT-5 ha sido optimizado para ser más útil en la vida diaria.

Entre las mejoras más destacadas figura la reducción de alucinaciones -respuestas incorrectas pero formuladas con aparente certeza-, una mayor fidelidad al seguir instrucciones y un estilo conversacional menos adulador, más honesto y preciso.

OpenAI afirma que se trata de su modelo “más factual” hasta la fecha, y que ha sido entrenado para reconocer con mayor precisión cuándo no puede completar una tarea o cuándo es preferible no dar una respuesta, para abstenerse de generar contenido especulativo, una estrategia que busca minimizar los fallos y aumentar la transparencia del sistema.

La cuenta de YouTube de la compañía ha compartido varios vídeos en los que se muestran las posibilidades de GPT-5 en distintos ámbitos.

Por ejemplo, en redacción, GPT-5 se comporta como un colaborador literario versátil, capaz de moldear textos con profundidad estructural y riqueza expresiva, desde informes hasta versos libres, asegura OpenAI.

En programación, destaca su capacidad para generar interfaces visuales, depurar repositorios complejos o construir aplicaciones completas a partir de una simple indicación, con especial sensibilidad estética en tipografía, espacios y diseño.

Arquitectura unificada con tres niveles de procesamiento

GPT-5 introduce una arquitectura unificada que combina tres niveles de procesamiento: un modelo rápido para respuestas cotidianas, un módulo de razonamiento profundo denominado GPT-5 Thinking y un sistema de enrutamiento en tiempo real que selecciona dinámicamente el enfoque más adecuado según el tipo de tarea, la complejidad del diálogo o las herramientas necesarias.

Este router inteligente aprende continuamente del uso real, afinando su rendimiento con el tiempo.

Cuando se superan los límites de uso del modelo principal, GPT-5 delega en una versión reducida (GPT-5 mini), que mantiene una capacidad notable de respuesta sin sacrificar agilidad, detalla la tecnológica.

Razonamiento y seguridad reforzada

GPT-5 también promete un avance en lo que OpenAI denomina razonamiento eficiente: pensar más y mejor con menos palabras. Según la compañía, en el modo razonamiento proporciona mejores resultados que versiones anteriores con entre un 50% y 80% menos de texto generado, lo que implica respuestas más concisas y relevantes.

En cuanto a seguridad, el modelo ha sido entrenado bajo un nuevo paradigma de “respuestas seguras”, que reemplaza al anterior sistema de rechazos directos.

Eso permite que GPT-5 proporcione respuestas útiles dentro de los márgenes de seguridad, incluso en campos delicados (la compañía mencionó la biología o la química, pero es de suponer que la lista será más amplia).

Ejemplos en directo

Entre los ejemplos mostrados durante la demostración en directo destacan la generación de código a partir de instrucciones simples, la automatización de tareas en hojas de cálculo, el análisis jurídico de grandes volúmenes de texto y el desarrollo de prototipos de software con resultados más consistentes que en versiones anteriores.

La compañía afirma que el nuevo sistema no solo responde preguntas con mayor precisión, sino que es capaz de crear programas funcionales a partir de instrucciones simples y completar tareas complejas de ingeniería de software.

“Vamos más allá del vibe coding”, explicó uno de los desarrolladores, en referencia a quienes utilizan modelos de lenguaje para crear aplicaciones sin conocimientos técnicos profundos.

Personalización y nuevos estilos conversacionales

Otra novedad destacada es la incorporación de personalidades configurables en ChatGPT, disponibles inicialmente en texto: desde un estilo sarcástico y directo (Cynic) hasta un tono cálido y reflexivo (Listener), pasando por variantes más robóticas o entusiastas.

Estas variantes permiten ajustar el tono y estilo de la conversación sin necesidad de indicaciones personalizadas, abriendo nuevas posibilidades de interacción adaptada a las preferencias del usuario.

Además, se han introducido mejoras visuales en la interfaz -como la personalización del color de acento- y una renovación del modo voz, que ahora estará disponible de forma más amplia y compatible con los nuevos modelos y GPTs personalizados.

700 millones de usuarios mensuales activos

En paralelo, OpenAI actualizó sus cifras de adopción: ChatGPT cuenta ya con más de 700 millones de usuarios mensuales activos, de los cuales unos cinco millones utilizan la versión de pago.

La compañía destaca el fuerte crecimiento de su herramienta corporativa ChatGPT Enterprise, adoptada por más de 600.000 equipos de trabajo en empresas de todo el mundo.

Para desarrolladores, se ofrecen tres versiones del modelo a través de la API de OpenAI, adaptadas a diferentes niveles de complejidad y volumen de trabajo.

Un modelo más fiable en plena carrera global por la IA avanzada

El debut de GPT-5 no solo responde a una evolución natural en la línea de modelos de OpenAI, sino que marca un punto de inflexión técnico en medio de una carrera global cada vez más apretada.

Frente al entusiasmo por los grandes despliegues de capacidades de versiones anteriores, la compañía ha optado esta vez por centrarse en la fiabilidad: reducir errores, evitar respuestas inventadas y ofrecer un modelo más consciente de sus propios límites.

Para ello, ha combinado el entrenamiento supervisado con métodos de refuerzo que afinan las respuestas y mejoran la consistencia del sistema.

La arquitectura de GPT-5 también ha sido diseñada con eficiencia en mente. OpenAI asegura que es capaz de ofrecer mayor rendimiento sin multiplicar los costes computacionales, una mejora clave para su aplicación en productos comerciales como ChatGPT, los Copilot de Microsoft o futuras herramientas empresariales.

Los competidores de OpenAI

Todo esto se produce mientras el sector de la inteligencia artificial generativa se vuelve cada vez más competitivo.

Google avanza con Gemini 2 y prepara su versión 2.5, enfocada en capacidades multimodales. Meta ha liberado sus modelos Llama 3 como software abierto, apostando por una IA más distribuida y adaptable. Otros actores como Anthropic, Cohere, Mistral o la propia xAI de Elon Musk también están reclamando espacio con propuestas propias.

En este contexto, OpenAI no oculta su ambición: integrar la potencia de GPT-5 con sus avances en visión, voz y capacidad de ejecución bajo un mismo sistema, siguiendo la estela marcada por GPT-4o.

La meta (al menos la declarada, que hay que tomar siempre estas declaraciones de buenas intenciones con cautela) es construir una inteligencia artificial general que no solo sea potente, sino también útil, segura y alineada con los valores humanos.

Con esta nueva generación, el horizonte de esa promesa parece estar un poco más cerca.