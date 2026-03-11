Macrohard resucita: Musk relanza su proyecto de IA para "simular empresas" como Microsoft en una operación conjunta con Tesla

Lo que en agosto de 2025 nació casi como una broma regresa ahora con nueva etiqueta y pretensiones renovadas. Elon Musk anunció este miércoles en su red social X que Macrohard, el proyecto de inteligencia artificial que prometía simular el funcionamiento de empresas de software como Microsoft, es en realidad una iniciativa conjunta entre su startup de IA, xAI, y el fabricante de vehículos eléctricos Tesla.

El relanzamiento llega, no por casualidad, pocas horas después de que Business Insider publicase un análisis que describía el proyecto como prácticamente muerto.

De la broma al registro de marca

El nombre tiene historia. El pasado agosto, Musk publicó en X una convocatoria para construir "una empresa de software puramente de IA llamada Macrohard", añadiendo que, aunque el nombre era irónico (clara referencia a Microsoft), el proyecto era "muy real".

La idea de fondo tenía una lógica propia: dado que las grandes compañías de software no fabrican hardware físico, argumentaba Musk, debería ser posible simularlas íntegramente mediante inteligencia artificial. Dicho de otro modo: una empresa sin empleados humanos, gestionada por agentes de IA que leen pantallas, mueven el ratón y toman decisiones como lo haría un trabajador de carne y hueso.

La USPTO (la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos) recibió la solicitud de registro de la marca Macrohard el 1 de agosto de 2025, lo que confirmaba que detrás del chiste había, al menos, un abogado de marcas.

Siete meses después: un proyecto sin líder

El trayecto desde aquel anuncio hasta hoy no ha sido precisamente una línea recta. Según fuentes internas citadas por Business Insider, Macrohard ha acumulado en los últimos meses una sucesión de problemas que habrían hundido proyectos con menos cobertura mediática: rotación de liderazgo, dificultades para escalar el sistema y la suspensión de un programa de anotación de datos en el que participaban más de 600 contratistas.

En febrero, Musk designó a Toby Pohlen (uno de los cofundadores de xAI) para liderar el proyecto. Pohlen abandonó la compañía 16 días después, según las mismas fuentes, tras acumular presión por los escasos avances.

Antes de Pohlen, otros dos responsables del proyecto ya habían salido por la puerta. Casi dos docenas de ingenieros que figuraban públicamente como miembros del equipo han dejado la empresa o han sido reasignados en las últimas semanas, más de una docena solo en el último mes.

El relanzamiento: ahora es un proyecto conjunto

Pocas horas después de la publicación del análisis de Business Insider, Musk respondió en X con una declaración que, en la práctica, reencuadraba toda la historia. "Macrohard o Digital Optimus es un proyecto conjunto de xAI y Tesla, que forma parte del acuerdo de inversión de Tesla con xAI", escribió.

En el mismo mensaje, Musk detalló la arquitectura técnica del sistema: el modelo de lenguaje Grok, desarrollado por xAI, actuaría como "conductor maestro", una suerte de capa de razonamiento estratégico -lo que el propio Musk denomina, en referencia a la psicología cognitiva, el Sistema 2 o pensamiento reflexivo-, mientras que un agente desarrollado por Tesla procesaría en tiempo real los últimos cinco segundos de vídeo de la pantalla del usuario junto con sus acciones de teclado y ratón, ejecutando tareas de forma autónoma como si fuera el Sistema 1, la respuesta instintiva.

El conjunto, afirmó, funcionará sobre el chip AI4 de Tesla -valorado en 650 dólares- combinado con la infraestructura de servidores Nvidia de xAI.

La diferencia técnica respecto al enfoque original no es menor. Macrohard trabajaba principalmente con capturas de pantalla estáticas; Digital Optimus, en cambio, procesa un flujo continuo de vídeo, de manera similar al modo en el que el sistema de conducción autónoma de Tesla, Full Self-Driving, interpreta la información visual en tiempo real. Es, en esencia, trasladar la lógica del coche autónomo al escritorio de un ordenador.

Un agente de IA para tareas de oficina

La ambición del proyecto es considerable. Musk afirma que el sistema es capaz, en principio, de emular el funcionamiento de empresas enteras, y que en reuniones internas ha descrito mejoras de productividad de hasta ocho veces en comparación con trabajadores humanos.

Los agentes de IA que conformarían este sistema estarían diseñados para ejecutar el tipo de tareas que ocupan buena parte del trabajo de oficina: leer pantallas, mover información entre aplicaciones, tomar decisiones repetitivas y hacer clic en el orden correcto.

Una automatización que no requiere modificar el software subyacente, sino simplemente observarlo y actuar sobre él.

El sector no es nuevo ni está vacío. Herramientas de automatización robótica de procesos (conocidas como RPA) llevan años operando en entornos corporativos, aunque con limitaciones importantes ante cambios en las interfaces.

Lo que xAI y Tesla plantean es un salto cualitativo: un agente que, al procesar vídeo en tiempo real, resultaría más robusto ante esas variaciones.

El anuncio se produce en un contexto de creciente atención sobre los sistemas de IA agéntica (aquellos capaces de realizar tareas de forma autónoma en un ordenador), una categoría en la que compiten activamente empresas como Anthropic, cuyo producto Claude Cowork ha generado inquietud entre inversores del sector del software ante su potencial para alterar modelos de negocio establecidos.

Esta misma semana, Microsoft ha anunciado una actualización de Copilot que integra Claude y que se llama, precisamente Copilot Cowork.

Relacionado Microsoft integra Claude en Copilot y lanza nuevas herramientas profesionales

Tesla paga por lo que Musk se llevó

El relanzamiento de Macrohard como proyecto conjunto trae consigo una contradicción que los accionistas de Tesla difícilmente pasarán por alto.

En septiembre de 2024, Musk había negado públicamente que Tesla necesitase licenciar nada de xAI, argumentando que los modelos de lenguaje de esta última eran demasiado grandes para ejecutarse en el hardware de los vehículos Tesla y que los dominios de ambas empresas eran completamente distintos.

Esa posición no era inocua: en aquel momento, un grupo de accionistas había presentado una demanda ante el tribunal de Delaware acusando a Musk de desviar talento, recursos computacionales y foco estratégico de Tesla hacia xAI en beneficio propio.

Ahora, Musk describe explícitamente a Grok (el polémico modelo de xAI) como el "cerebro" que dirige el hardware de Tesla.

Tesla ha invertido 2.000 millones de dólares en xAI como parte de lo que Musk denomina su Plan Maestro Parte IV.

Y SpaceX adquirió xAI el pasado febrero en una operación en acciones que valoró la combinación en aproximadamente 1,25 billones de dólares, con planes de salida a bolsa para finales de este año.

El resultado es que los accionistas de Tesla financian ahora, indirectamente, la empresa que la demanda sostiene que nunca debió existir fuera de Tesla. Si la tecnología de xAI es hoy imprescindible para el proyecto estrella de Tesla en IA, la pregunta es: ¿tenía Musk la obligación fiduciaria de desarrollarla dentro de Tesla desde el principio?

Elon Musk mandó pintar el nombre Macrohard en el tejado del centro de datos Colossus 2, en Memphis.

El nombre en el tejado del centro de datos

Hay un detalle que resume, con cierta elocuencia, el estilo Musk: el empresario mandó pintar el nombre Macrohard en el tejado del centro de datos Colossus 2, en Memphis.

Un gesto que combina, en proporciones iguales, la provocación y la grandilocuencia que caracterizan sus anuncios más mediáticos. Si el proyecto sigue adelante, los inversores tendrán motivos para estar tranquilos. Si sigue la trayectoria de los últimos siete meses, al menos quedará el letrero.