Microsoft integra la inteligencia artificial de Anthropic en Copilot y anuncia una nueva generación de herramientas para el trabajo

Microsoft ha presentado esta semana lo que denomina la "tercera ola" de Microsoft 365 Copilot, su suite de herramientas de inteligencia artificial integradas en el ecosistema de Office.

El anuncio, que llega acompañado de nombres propios, precios y fechas de disponibilidad, dibuja un escenario en el que el asistente digital deja de ser un chatbot para convertirse en algo más parecido a un colaborador que trabaja de forma autónoma: organiza agendas, prepara documentos, investiga empresas y coordina lanzamientos de productos sin que el usuario tenga que supervisar cada paso.

Copilot Cowork: llega Claude

La novedad más llamativa de este paquete de anuncios es Copilot Cowork, desarrollada en colaboración con Anthropic -la empresa tras el modelo de inteligencia artificial Claude- e integrada directamente en Microsoft 365.

La propuesta es sencilla de explicar: el usuario describe lo que quiere conseguir y el sistema se encarga de planificarlo y llevarlo a cabo, coordinando correos, calendarios, archivos y aplicaciones.

"Describe el resultado que quieres y Cowork convierte tu petición en un plan", explica Charles Lamanna, presidente de Business Applications & Agents en Microsoft.

Las tareas, según detalla la compañía, se ejecutan en segundo plano con puntos de control periódicos para que el usuario pueda revisar, modificar o detener el proceso en cualquier momento.

Casos de uso

En la práctica, esto se traduce en casos de uso concretos: reorganizar una semana de reuniones para liberar tiempo de concentración, preparar todos los materiales para una reunión con un cliente (presentación incluida), investigar una empresa consolidando informes financieros y noticias en un documento estructurado, o coordinar el lanzamiento de un producto generando análisis competitivo, propuesta de valor y cronograma de forma simultánea. El sistema, según Microsoft, no solo crea contenido, sino que "coordina el trabajo a su alrededor".

Junto a Cowork, la compañía anuncia mejoras en la forma en que Copilot trabaja dentro de las aplicaciones clásicas del paquete Office. Word, Excel, PowerPoint y Outlook incorporan capacidades más avanzadas para que el asistente no se limite a generar texto desde cero, sino que trabaje sobre documentos existentes: refina borradores, introduce fórmulas reales en hojas de cálculo, adapta presentaciones al estilo visual de cada organización y redacta o mejora correos directamente en el cliente de email.

Excel y Word están ya disponibles en versión general; PowerPoint y Outlook llegarán en los próximos meses.

Work IQ

Otro elemento central del anuncio es lo que Microsoft llama Work IQ, una capa de inteligencia que conecta información de distintas fuentes (reuniones, correos, chats, documentos, datos operativos) para que el asistente tenga siempre el contexto completo de lo que está ocurriendo en la organización.

La idea, tal como la describe Bryan Goode, vicepresidente corporativo de Business Applications and Agents, es que "las decisiones discutidas en una reunión o en un correo puedan conectarse con datos en tiempo real de las aplicaciones de negocio". En otras palabras: que el asistente no opere con información parcial sino con una visión transversal de la empresa.

Más integración con el ecosistema

La integración con el catálogo de herramientas de negocio de Microsoft también se amplía. Dynamics 365 (la plataforma de gestión de clientes y ventas de la compañía) y las aplicaciones desarrolladas con Power Apps podrán interactuar directamente desde la interfaz de chat de Copilot, sin necesidad de saltar entre programas.

A esto se suma la compatibilidad con aplicaciones de terceros como Adobe, Figma, Canva, Monday.com o Miro, que podrán aparecer y funcionar dentro del propio Copilot.

Agent 365

Para gestionar todo este ecosistema de agentes autónomos a escala corporativa, Microsoft presenta Agent 365, descrito como un panel de control centralizado que permite a los equipos de tecnología y seguridad supervisar, gobernar y auditar el comportamiento de todos los agentes activos en la organización.

Estará disponible a partir del 1 de mayo con un precio de 15 dólares por usuario y mes.

Microsoft 365 E7, The Frontier Suite

El paquete completo cristaliza en una nueva licencia corporativa, Microsoft 365 E7, bautizada como The Frontier Suite, que integra Copilot, Agent 365 y las herramientas de seguridad avanzadas de la compañía a un precio de 99 dólares por usuario y mes, también a partir del 1 de mayo.

Apuesta por la diversidad de modelos

La arquitectura que subyace a todos estos anuncios descansa en una apuesta por la diversidad de modelos de inteligencia artificial, en lugar de depender de un único proveedor. Microsoft integra actualmente modelos de OpenAI y, ahora, de Anthropic (con Claude disponible en el chat principal de Copilot a través del programa Frontier) y presenta esta pluralidad como una ventaja competitiva.

Jared Spataro, director de marketing de IA en Microsoft, lo formula así: "El trabajo no está limitado por una sola marca de modelos. Copilot integra la mejor innovación de toda la industria y elige el modelo adecuado para cada tarea, independientemente de quién lo haya desarrollado".

Copilot Cowork se encuentra actualmente en fase de prueba con un grupo reducido de clientes y estará disponible de forma más amplia a finales de marzo de 2026.