Análisis: Plaud Note Pro, la grabadora del tamaño de una tarjeta que supera a tu móvil

El Plaud Note Pro no quiere competir con las grabadoras del móvil. Su ambición es otra: ofrecer a quienes trabajan con la palabra hablada una herramienta discreta, precisa y sorprendentemente potente.

Con un diseño ultrafino, micrófonos MEMS, un procesador dedicado y un ecosistema de inteligencia artificial que procesa, resume y organiza el contenido casi en tiempo real, este pequeño dispositivo aspira a convertirse en el aliado definitivo para quienes trabajan con información oral.

Así es el Plaud Note Pro

En una cafetería cualquiera, un periodista pulsa un botón. Sobre la mesa, un rectángulo de aluminio del tamaño de una tarjeta de crédito comienza a grabar sin llamar la atención. Cuando la conversación termina, el audio ya está transcrito, resumido y organizado en la nube.

Plaud Note Pro / Susana C. Gómez

Esa es la propuesta del Plaud Note Pro, un dispositivo que no solo captura sonido: anticipa, estructura y convierte conversaciones en conocimiento útil casi sin intervención del usuario.

El objetivo de Plaud.ai

En un mercado saturado de aplicaciones de transcripción, Plaud.ai (con sede en San Francisco) apuesta por un enfoque distinto: proporcionar una herramienta profesional para quienes dependen de la información oral: periodistas, consultores, abogados, médicos, profesores, investigadores o creadores de contenido.

La combinación de hardware especializado y procesamiento inteligente en la nube con Plaud Intelligence es la base de un dispositivo que busca simplificar tareas que, hasta ahora, requerían tiempo y atención.

Diseño y características

El diseño es uno de sus primeros argumentos. El Plaud Note Pro mide 85,6 × 54,1 × 2,99 milímetros, pesa apenas 30 gramos y está construido en aluminio texturizado, lo que le da un aspecto más cercano a un accesorio premium que a una grabadora tradicional.

Su pantalla Amoled de 0,95 pulgadas, protegida con Gorilla Glass y con un brillo de 600 nits, no es táctil ni pretende serlo: solo muestra información esencial como el estado de grabación, la batería o los marcadores.

Plaud Note Pro / Susana C. Gómez

La simplicidad es deliberada y se refuerza con un único botón físico que controla encendido, grabación y marcadores. No hay menús ni configuraciones, solo un gesto para empezar a grabar.

En la parte trasera incorpora imanes para carga magnética y compatibilidad MagSafe, además de un anillo adhesivo para quienes no tengan un móvil con imanes integrados. Incluye también una funda tipo cartera.

Arquitectura de audio

Bajo su apariencia minimalista se esconde una arquitectura de audio sorprendentemente avanzada.

El Plaud Note Pro integra cuatro micrófonos MEMS y un procesador dedicado VPU (Voice Processing Unit) que permiten funciones como beamforming para focalizar la voz principal, reducción de ruido mediante cancelación activa, separación de fuentes para identificar interlocutores y una captación espacial superior a la de cualquier smartphone.

Plaud Note Pro / Susana C. Gómez

Los micrófonos MEMS ofrecen menor distorsión y mayor estabilidad térmica que los electret tradicionales, y el alcance de captación llega a cinco metros.

Incluso en entornos ruidosos, el VPU prioriza la voz humana y mantiene una precisión de transcripción cercana al 100%.

Las pruebas en salas pequeñas y medianas muestran una claridad notablemente superior a la de móviles de gama alta, y en distancias mayores la calidad sigue siendo muy buena.

Grabación de llamadas

Una de las funciones más valoradas es la grabación de llamadas telefónicas sin necesidad de aplicaciones adicionales ni permisos especiales. Al adherirse magnéticamente al teléfono, el dispositivo captura el audio directamente desde el auricular con una claridad sorprendente tanto del usuario como del interlocutor.

Plaud Note Pro / Susana C. Gómez

Eso resuelve una limitación de Android e iOS, donde las apps de grabación suelen ofrecer resultados mediocres o requieren configuraciones complejas.

Para periodistas, consultores o profesionales que necesitan registrar acuerdos verbales, esta función es un punto decisivo. Además, el dispositivo cambia automáticamente entre grabación de reunión y de llamada sin intervención del usuario.

Autonomía

La autonomía es otra de sus bazas. La batería de 500 mAh permite grabar 30 horas en modo mejorado, 50 horas en modo de larga duración (la mayor diferencia entre ambos es el alcance: cinco metros en el primero, tres en el segundo) y permanecer en reposo hasta 75 días. En uso real, grabando entre una y tres horas diarias, la carga dura una semana completa.

Plaud Note Pro / Susana C. Gómez

Frente al consumo elevado de un smartphone al grabar audio, el Plaud Note Pro está optimizado para una única función y lo hace con gran eficiencia. La carga completa tarda entre dos horas y media y tres.

El dispositivo incluye 64 GB de almacenamiento interno y sincroniza el audio mediante Wi‑Fi 2.4/5 GHz o Bluetooth 5.4.

Aplicación Plaud: transcripción, análisis y consultas

La verdadera potencia del sistema está en Plaud Intelligence, la aplicación (tiene versión móvil, web y de escritorio), que procesa el audio en la nube mediante modelos de última generación como Whisper Large V3 para reconocimiento de voz y GPT‑5.2, Gemini 3 Pro, Claude 4, o3 y o3‑mini para análisis semántico.

El resultado son transcripciones precisas, identificación de hablantes, resúmenes ejecutivos, mapas mentales, extracción de tareas y decisiones, traducción a 112 idiomas y consultas directas mediante la función Ask AI. La latencia es mínima: un archivo de diez minutos se procesa en menos de un minuto.

Aplicación de Plaud / Susana C. Gómez

La transcripción generada no es un simple volcado de texto. El sistema identifica interlocutores, inserta puntuación, corrige errores comunes y estructura el contenido en párrafos coherentes.

La precisión oscila entre el 95% y el 98% y funciona especialmente bien con dos o tres interlocutores. También gestiona con solvencia grabaciones multilingües, algo habitual en entornos internacionales.

Procesamiento con IA

Los resúmenes automáticos permiten obtener diferentes perspectivas del contenido, desde un resumen ejecutivo hasta una cronología de eventos, pasando por listas de tareas o decisiones.

Los mapas mentales generados por IA visualizan temas y subtemas, y las más de 2.000 plantillas profesionales (también podemos crear plantillas propias que se adapten a nuestras necesidades) permiten adaptar el contenido a distintos contextos como actas de reunión, informes de ventas, entrevistas periodísticas o sesiones de terapia.

Consultas sobre el contenido

La función Ask AI permite consultar directamente el contenido de una grabación sin necesidad de leerla entera. El sistema responde citando fragmentos relevantes y marcando el minuto exacto en el audio.

Para profesionales que manejan grandes volúmenes de información oral, esta capacidad supone un ahorro de tiempo considerable.

Aplicación de Plaud / Susana C. Gómez

Formatos, conexiones, privacidad

El Plaud Note Pro permite exportar audio, transcripciones y resúmenes en formatos como DOCX, TXT, PDF, SRT y Markdown, lo que facilita su integración en flujos de trabajo existentes.

También se sincroniza con calendarios y sistemas de carpetas y etiquetas, y es compatible con plataformas como Notion, Obsidian o Evernote. Los marcadores insertados durante la grabación influyen en los resúmenes generados, destacando los momentos clave.

Plaud Note Pro / Susana C. Gómez

En materia de privacidad, Plaud.ai cumple con GDPR, SOC 2 e HIPAA, y el audio y las transcripciones se almacenan cifrados de extremo a extremo.

Experiencia de uso

La experiencia de uso destaca por su fluidez. Grabar, transcribir y resumir ocurre sin fricciones y la automatización reduce la documentación de horas a minutos. Para su público objetivo, esto se traduce en productividad real y tangible.

El dispositivo está claramente orientado a periodistas, creadores de contenido, consultores, ejecutivos, profesionales del derecho y la salud, investigadores, docentes, emprendedores y usuarios que dictan contenido con frecuencia.

Precios

El dispositivo cuesta 189 euros e incluye 300 minutos mensuales de transcripción gratuita. Es tal vez la única pega de este dispositivo. Si se quiere ir más allá de esos 300 minutos, hay que pasar por caja.

Los planes de suscripción incluyen uno gratuito con esos 300 minutos, uno Pro con 1.200 minutos mensuales por 9,20 euros al mes (facturación anual) y uno Unlimited con minutos ilimitados por 21 euros al mes (también facturación anual).

Todas las funciones de IA están disponibles en todos los planes; solo cambia el límite de minutos.

¿Merece la pena?

El Plaud Note Pro no pretende ser un producto masivo, sino la mejor herramienta posible para quienes dependen de la información oral.

Su combinación de hardware especializado y análisis avanzado en la nube lo convierte en una de las propuestas más sólidas del mercado. No es barato, pero sí eficiente: ahorra mucho tiempo y simplifica procesos.

En un mundo donde la tecnología suele añadir complejidad, este dispositivo hace lo contrario. Desaparece y simplemente funciona.