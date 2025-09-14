Análisis Honor Magic V5: El plegable ultradelgado que redefine la gama alta

El nuevo Honor Magic V5 desembarcó hace unos días en España con la ambición de convertirse en el smartphone plegable más completo del mercado europeo.

El dispositivo combina un diseño extremadamente delgado con una batería de gran capacidad, un procesador de última generación y un conjunto de funciones impulsadas por inteligencia artificial que prometen transformar la experiencia de usuario.

Con un precio base de 1.999 euros, busca convencer a quienes desean dar el salto a un dispositivo flexible sin renunciar a las prestaciones de un móvil tradicional.

Un diseño que marca la diferencia

El Honor Magic V5 destaca desde el primer momento por su apuesta radical por la delgadez. Con apenas 8,8 mm de grosor cuando está plegado (en la versión Ivory White) y un peso de 217 gramos, transmite una sensación de ligereza inédita en esta categoría de productos.

Smartphone plegable Honor Magic V5 / Susana C. Gómez

Una vez desplegado, el dispositivo alcanza un grosor de solo 4,1 mm, cifras que sitúan al Magic V5 como uno de los plegables más delgados del mercado.

La clave de esta construcción reside en el proceso de Fabricación con IA que emplea Honor, un sistema industrial que utiliza un modelo de inteligencia artificial con mil millones de parámetros para optimizar tolerancias microscópicas de hasta 0,003 mm.

Este nivel de precisión permite simular decenas de miles de rutas de montaje y anticipar posibles desalineaciones durante la producción.

La bisagra, fabricada con el Super Steel de segunda generación de Honor, ofrece una resistencia declarada de 2.300 MPa y está garantizada para soportar hasta 500.000 pliegues. La hendidura resulta prácticamente imperceptible bajo diferentes ángulos de luz, manteniendo un recorrido uniforme y consistente.

Smartphone plegable Honor Magic V5 / Susana C. Gómez

Para demostrar su robustez, Honor realizó una prueba extrema certificada por Guinness World Records en la que el dispositivo soportó 104 kilos de peso mientras permanecía suspendido.

El apartado de protección incluye certificaciones IP58/IP59 (según variantes), un refuerzo de fibra de carbono en el panel interno y el Escudo NanoCrystal de tres capas en el cristal exterior, diseñado específicamente para resistir arañazos e impactos menores.

Pantallas de alta calidad con cuidado ocular avanzado

El Magic V5 incorpora dos pantallas LTPO de última generación: una interior de 7,95 pulgadas para uso desplegado y otra externa de 6,43 pulgadas para tareas rápidas.

Ambos paneles admiten frecuencias de refresco variables entre 1 Hz y 120 Hz, son compatibles con Dolby Vision y ofrecen una cobertura completa del espacio de color DCI-P3, con un brillo máximo de 5.000 nits.

En uso real, la experiencia visual se muestra fluida tanto en juegos con elementos de movimiento rápido como en la reproducción de vídeos y animaciones. Los colores se presentan naturales y bien equilibrados, evitando las sobresaturaciones artificiales que a menudo caracterizan a otros dispositivos de gama alta.

Smartphone plegable Honor Magic V5 / Susana C. Gómez

Una de las innovaciones más destacadas es la tecnología Eye Comfort Display, que combina atenuación PWM sin parpadeos a 4.320 Hz con la función AI Defocus Display, inspirada en lentes oftálmicas de control de miopía.

Tras varias horas de prueba en diferentes condiciones de luz, esta tecnología demuestra su eficacia reduciendo la fatiga ocular de forma notable, lo que convierte al Magic V5 en un dispositivo especialmente apto para largas sesiones de trabajo o entretenimiento.

Rendimiento y autonomía optimizados

El corazón técnico del dispositivo es el Qualcomm Snapdragon 8 Elite, un procesador fabricado en tecnología de 3 nm de segunda generación que alcanza velocidades de hasta 4,32 GHz.

Según las especificaciones de Honor, este chip ofrece mejoras del 45% en capacidades de inteligencia artificial y del 40% en rendimiento gráfico respecto a la generación anterior.

En pruebas prácticas, el Magic V5 mantiene un consumo energético sorprendentemente bajo incluso durante sesiones intensivas de juegos exigentes o transmisión de vídeo en alta definición en la pantalla interior.

Smartphone plegable Honor Magic V5 / Susana C. Gómez

Esta eficiencia energética se complementa con una batería de 5.820 mAh fabricada con tecnología de silicio-carbono, que incluye un 15% de contenido en silicio para lograr mayor densidad energética sin aumentar el grosor del dispositivo.

El sistema de carga rápida cumple con las especificaciones oficiales: la carga por cable SuperCharge de 66 W permite alcanzar el 50% de capacidad en aproximadamente 16 minutos y completar la carga en menos de 45 minutos. La carga inalámbrica de 50 W añade versatilidad para usuarios que priorizan la comodidad sobre la velocidad máxima.

Sistema fotográfico potenciado por IA

El módulo de cámaras del Honor Magic V5, bautizado como AI Falcon, integra tres sensores principales: un teleobjetivo periscópico de 64 MP con zoom óptico 3x, una cámara principal de 50 MP con apertura f/1,6 y un ultra gran angular de 50 MP con campo de visión de 122°. El teleobjetivo permite además zoom digital asistido por IA hasta 100x.

Las pruebas confirman el potencial de este sistema. Con el AI Super Zoom a máximo alcance, las capturas mantienen una claridad sorprendente para tratarse de un zoom digital tan extremo.

El modo Retrato mejorado con IA ofrece primeros planos con gran detalle y desenfoques de fondo naturales, mientras que la detección de movimiento asistida por IA logra congelar escenas dinámicas con nitidez desde 1x hasta 10x de aumento.

Smartphone plegable Honor Magic V5 / Susana C. Gómez

El software de edición basado en inteligencia artificial refuerza considerablemente el apartado creativo.

La función AI Cutout permite reposicionar objetos o personas en las imágenes mientras la IA reconstruye automáticamente el fondo sin errores visibles.

El Borrador IA elimina elementos no deseados con notable precisión, incluso cuando se encuentran cerca de los bordes del sujeto principal.

Especialmente llamativa resulta la herramienta AI Image to Video, desarrollada en colaboración con Google y su modelo Veo AI, que genera clips de vídeo de 5 segundos a partir de fotografías estáticas. En nuestras pruebas, los resultados mostraron un realismo convincente tanto en paisajes como en retratos, con un tiempo de procesamiento de aproximadamente un minuto por clip.

Google Gemini: inteligencia artificial práctica

Una de las bazas del Magic V5 es la integración nativa de Google Gemini como asistente de IA, accesible mediante un doble toque en la parte posterior del dispositivo.

Esta integración va más allá de las consultas básicas y se extiende a casos de uso prácticos en la vida cotidiana.

Por ejemplo, Gemini puede ser útil en escenarios como planificación de viajes comparando simultáneamente hoteles y restaurantes en tres aplicaciones diferentes, generación de recetas personalizadas a partir de ingredientes mostrados a la cámara, consejos de decoración de interiores enfocando una habitación en tiempo real o gestión automatizada de reuniones y documentos con capacidad para resumir textos largos y añadir citas al calendario.

Smartphone plegable Honor Magic V5 / Susana C. Gómez

En el apartado de comunicación, destaca la traducción de llamadas en tiempo real entre usuarios de diferentes idiomas, que muestra una precisión alta y latencia mínima.

La traducción presencial también ofrece resultados fluidos, interpretando con rapidez las frases del interlocutor en conversaciones cara a cara.

Productividad avanzada con Magic Portal

Otro pilar de la experiencia de usuario en el Magic V5, plenamente asentado en el ecosistema Honor, es Magic Portal, un conjunto de acciones contextuales que aprende de los hábitos del usuario para ofrecer atajos inteligentes en tareas cotidianas.

Magic Portal demuestra su eficacia detectando automáticamente direcciones en mensajes recibidos y abriendo directamente Google Maps, o identificando imágenes de productos arrastradas desde redes sociales para mostrar su disponibilidad y precio en aplicaciones de comercio electrónico.

Permite arrastrar elementos (texto, direcciones, imágenes) hacia acciones sugeridas (mapas, reservas, traducción, búsqueda) y reacciona a gestos específicos (por ejemplo, con los nudillos). El sistema extrae intención del contenido y propone acciones.

El sistema prioriza las aplicaciones que el usuario emplea con más frecuencia, refinando sus sugerencias con el tiempo.

Smartphone plegable Honor Magic V5 / Susana C. Gómez

La funcionalidad Multi-Flex permite ejecutar hasta tres aplicaciones simultáneamente en la pantalla desplegada, con soporte completo para redimensionado y disposición libre de ventanas.

El Honor Magic Pen funciona tanto en la pantalla interior como en la exterior, convirtiendo al Magic V5 en una herramienta versátil para trabajo y creación de contenido.

Seguridad y compromiso de actualización

El Magic V5 incorpora medidas de seguridad avanzadas basadas en inteligencia artificial, incluyendo un sistema de detección de deepfakes para videollamadas que analiza señales en tiempo real y reporta un porcentaje de riesgo, así como detección de objetos extraños en el interior de la pantalla con sensibilidad para elementos desde 0,8 mm.

Honor garantiza siete años de actualizaciones de software y parches de seguridad en la Unión Europea y Reino Unido, un compromiso de soporte que sitúa al dispositivo entre los más longevos del mercado Android y que refuerza su propuesta de valor a largo plazo.

Experiencia de usuario integrada

El Magic V5 ejecuta MagicOS 9.0, la capa personalizada de Honor sobre Android, con un fuerte enfoque en la interoperabilidad y la productividad. El sistema es compatible de forma nativa con suites ofimáticas profesionales (Word, Excel, PowerPoint) y formatos especializados como CAD, HTML, CAJ, XMIND y EPUB.

A eso suma opciones como la función Rodea para buscar de Google o la facilidad de clonación y migración desde iOS (para facilitar la transición de usuarios procedentes del iPhone), así como mejoras en el complemento para compartir archivos y otros contenidos con otros dispositivos, no solo Android y PC, sino también productos de Apple, tanto móviles como ordenadores MacBook.

Complementariamente, Honor Super Workstation permite la integración opcional con ordenadores para ampliar las posibilidades de productividad.

Smartphone plegable Honor Magic V5 / Susana C. Gómez

En resumen

El Honor Magic V5 logra combinar con éxito especificaciones técnicas ambiciosas con una experiencia de uso que valida sus promesas en condiciones reales.

La construcción ultradelgada no compromete la robustez, la tecnología de pantalla efectivamente reduce la fatiga ocular en sesiones prolongadas y el consumo energético optimizado permite aprovechar plenamente la generosa capacidad de batería.

La integración de inteligencia artificial trasciende el simple marketing para ofrecer herramientas con impacto tangible en productividad, creatividad y comunicación. Google Gemini y Magic Portal aportan valor real en escenarios cotidianos, mientras que las capacidades fotográficas y de edición sitúan al dispositivo como una alternativa muy seria para la creación de contenido.

El Magic V5 es más que un plegable llamativo: estamos ante un smartphone capaz de sustituir a cualquier otro móvil abriendo al mismo tiempo nuevas posibilidades gracias a su factor de forma flexible y sus capacidades de inteligencia artificial.

La cuestión de si merece o no la pena depende, como casi siempre, de lo que estemos dispuestos a gastar en un smartphone y lo que vayamos a hacer con él. Con este Honor Magic V5 se puede hacer casi de todo (y todo bien) pero eso, claro, tiene su coste.

Precio y disponibilidad