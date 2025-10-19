El río vivido y sus riadas

Recordamos estos días los 60 años de la riada de 1965, ‘La gran Riada’. Aquella que, estudiada por los ingenieros y para evitar futuras inundaciones de la Ciudad, concluyó en que había que generar un cauce a lo largo de esta, duplicando el ancho del encauzamiento que teníamos hasta entonces.

Se ponía por delante lo útil y necesario frente a lo bello y armonioso del Puente Chico, el Puente Grande, la Alameda del Río, el Teatro… La imagen de la Chiclana que conocíamos se transformó.

Otras riadas posteriores endurecieron las decisiones de infraestructuras en el Iro, paredes-pantallas que aumentaron la capacidad de desalojo de las aguas de avenidas, generándose un muro que esconde el Iro al ir las calles sensiblemente por debajo de esas paredes.

Puede volver a ocurrir. Así lo dice el estudio de inundabilidad encargado por la Junta de Andalucía

Pero, recordar la riada no es para nostálgicos, sino para traernos a la memoria que puede volver a ocurrir. Así lo dice el estudio de inundabilidad encargado por la Junta de Andalucía en 2023 y del que hemos hablado en distintas ocasiones. Este estudio confirma los datos de los que se disponía en 2010, cuando se redactó un proyecto para una presa de laminación contravenidas en el arroyo de la Cueva y que durante el trámite de evaluación ambiental se descubrió que vivía en el Iro un pececillo, fartet, un endemismo, pez al que se puso el nombre coloquial de ‘salinete’ y que provocó informe negativo sobre dicha presa. Hoy, ahora, los estudios de la Junta plantean dos presas aguas arriba del Iro y por un importe estimado de 80 millones de euros. Hasta ahora, el compromiso conseguido es que se instale un sistema de alertas y avisos para informar a la población de futuras inundaciones, que no evitarlas.

Lo cierto es que, y también el estudio lo señala, gracias a la carretera de circunvalación de Chiclana, la autovía A-48, se produce una cerrada de la cuenca del Iro que supone una ralentización de la llegada de las “aguas de montes” de Medina hasta el cauce urbano del Iro. Los estudios indican que, ante avenidas como las de 1995-1996 y similares de 2010, esa infraestructura de carretera es capaz de retener caudal aguas arriba y “dejar pasar” por el ojo del puente un caudal, hasta ahora soportable para que el río no se desborde en su tramo urbano. Pero, la carretera no se construyó para asumir esa función, ni hay datos de qué capacidad de retención real podría llegar a tener.

Los 60 años nos ponen en alerta para que se tomen medidas de seguridad para la ciudad

Todo esto se le ha transmitido por carta y en persona a responsables técnicos y políticos de la Junta de Andalucía y del Estado para que se estudie, se tenga en consideración y se actúe con las obras que fueran precisas, con la urgencia que sea posible y que no tengamos que lamentar futuras tragedias como las vividas en otros lugares de España.

Los 60 años nos recuerdan la riada que vivimos y nos ponen en alerta para que se tomen medidas de seguridad para la ciudad y todo lo que ello supone.

Esta gran ciudad, sus 93.000 habitantes, su crecimiento y su bienestar se merecen que obtengamos respuestas y acciones inmediatas para la tranquilidad y seguridad de toda su vecindad.