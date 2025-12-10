La violencia machista suma 500 menores huérfanos desde 2013

España ha alcanzado la dramática cifra de 500 menores huérfanos a causa de la violencia de género desde 2013, según datos oficiales del Ministerio de Igualdad. Este triste hito se ha producido tras el reciente feminicidio de Sayuri, de 36 años, asesinada este martes por su pareja en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), dejando huérfanos a sus dos hijos menores de edad, quienes se han convertido en los números 499 y 500 de esta estadística. Fuentes policiales no han confirmado que la última víctima asesinada por su pareja en Catarroja (Valencia) tras una brutal paliza en su propio domicilio sea madre.

De este modo, la maternidad se revela como un factor de vulnerabilidad para las víctimas de violencia machista, según destaca un informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial. Esta condición guarda estrecha relación con el elevado número de casos sin denuncia previa, una realidad que complica la protección efectiva de estas mujeres que en definitiva están en mayor índicede riesgo. El Ministerio del Interior confirma que más de la mitad de los casos activos con seguimiento policial en el sistema VioGén corresponden a mujeres que son madres con hijos menores a su cargo. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha insistido reiteradamente en que la protección eficaz de las víctimas pasa necesariamente por proteger también a sus hijos.

Evolución anual

La contabilización sistemática de menores huérfanos por violencia de género comenzó en 2013. Según los datos oficiales de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 2023 y 2015 fueron los años más trágicos, con 58 y 51 menores huérfanos respectivamente. El desglose anual muestra la persistencia de esta tragedia: 42 huérfanos en 2013; 43 en 2014; 51 en 2015; 30 en 2016; 26 en 2017; 41 en 2018; 48 en 2019; 26 en 2020; 32 en 2021; 36 en 2022; 58 en 2023; 36 en 2024 y 31 en lo que llevamos de 2025.

Recursos de ayuda disponibles

Para atender a las víctimas de violencia machista, España dispone del teléfono 016, un servicio que funciona las 24 horas del día en 53 idiomas diferentes. También se ofrece asistencia a través del correo 016-online@igualdad.gob.es y mediante WhatsApp en el número 600000016. Los menores cuentan con el teléfono específico de la Fundación ANAR: 900 20 20 10. En situaciones de emergencia, se recomienda llamar al 112 o contactar directamente con Policía Nacional (091) o Guardia Civil (062). Además, la aplicación ALERTCOPS permite enviar una señal de alerta con geolocalización en caso de no poder realizar una llamada.