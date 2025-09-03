La ola de calor que se prolongó durante 16 días consecutivos este verano ha intensificado los incendios forestales que han devastado amplias zonas de España en agosto de 2025. El balance sitúa este episodio como uno de los peores de la historia desde que existen registros, con casi 400.000 hectáreas arrasadas en la segunda quincena del mes.

La magnitud de la catástrofe ha quedado reflejada en un trabajo documental de Greenpeace, acompañado por las imágenes aéreas del fotógrafo Pedro Armestre, que han mostrado el alcance de la destrucción en comunidades como Galicia y Castilla y León. El material gráfico ha llegado incluso a áreas que hasta ahora no habían sido registradas.

Según la organización ecologista, los últimos quince días de agosto concentraron la mayor virulencia de los incendios. La combinación de altas temperaturas, sequedad extrema y propagación rápida del fuego convirtió este periodo en un punto crítico del verano.

Los expertos advierten de que la cifra de 400.000 hectáreas calcinadas representa un impacto sin precedentes recientes, afectando tanto a ecosistemas naturales como a explotaciones forestales.

Las imágenes aéreas difundidas muestran paisajes ennegrecidos, viviendas cercanas amenazadas y cortafuegos desbordados, un reflejo gráfico de la magnitud del desastre.