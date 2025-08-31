España deja atrás 20 días en llamas, cuatro muertos y 300.000 hectáreas arrasadas

La directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod).

Agosto termina y España deja atrás su peor oleada de incendios forestales de la historia, con cuatro muertos a causa de las llamas y unas 300.000 hectáreas arrasadas en los 93 fuegos declarados, 23 de ellos activos simultáneamente en cinco comunidades autónomas.

Las devastadoras cifras se contraponen a la situación que este domingo ha detallado Protección Civil por boca de su directora, Virgina Barcones, quien ha asegurado que, tras más de 20 días seguidos de lucha sin descanso contra las llamas, el trágico episodio de incendios forestales se puede dar por finalizado y, por tanto, España despide su situación de preemergencia para pasar a "alerta y seguimiento".

Así lo acordó la noche del sábado el Comité Estatal de Coordinación (Cecod) al constatar que las circunstancias habían mejorado lo suficiente como para rebajar el escenario de la emergencia.

La otra buena noticia en este último día de agosto es que Galicia está libre del fuego, tras quedar extinguidos los tres megaincendios de este verano en la región: el de Larouco, que llegó a la provincia de Lugo; el de Chandrexa de Queixa-Vilariño de Conso y Oímbra-Xinzo, con más de 78.500 hectáreas afectadas, según las estimaciones de la Xunta.

Ahora sólo quedan tres incendios en situación operativa 2, activos los tres en la provincia de León. En el de Igüeña, ya estabilizado, la UME realiza labores de refrescamiento al estar estabilizado.

39 grandes incendios, el peor día el 16 de agosto

En este agosto negro ha habido 93 incendios forestales comunicados al Cecod, 59 de ellos en los que se ha llegado a declarar la situación operativa dos de preemergencia.

De esos 93 fuegos, 39 han sido lo que se considera "grandes incendios" por haber arrasado más de 500 hectáreas. A falta del recuento final, los datos del satélite Copernicus apuntan a más de 300.000 hectáreas de devastación.

El pasado 16 agosto fue el peor día, con 23 fuegos en situación operativa 2, 12 en Castilla y León, 5 en Galicia, 3 en Extremadura, 2 Asturias y 1 Cantabria.

De momento, hay 57 personas detenidas y 142 personas investigadas por estos episodios.

El peor aliado, una anomalía meteorológica

Tras dar por superada la emergencia, la directora de Protección Civil ha resumido los medios para acabar con las llamas que en 20 días arrasaron parte de España, al tiempo que ha apuntado que la gran anomalía meteorológica en las zonas afectadas fue determinante para empeorar la situación.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) emitió el primer aviso especial por ola de calor el 31 de julio y lo siguió actualizando de forma diaria hasta su fin, el 18 de agosto.

La ola de calor ocurrida esos días "ha sido la más intensa y la tercera en duración desde, al menos, 1975. Cuatro de sus días fueron récord de día cálido desde que hay registros en los años 50 del siglo pasado", ha destacado Barcones. Fueron el 11, 12, 16 y 17 agosto.

"La presencia de una masa de aire africano, una elevada insolación, temperaturas muy altas y ratios de humedad muy bajos dificultaron la estabilización de los incendios", ha agregado.

A ello se sumaron rachas fuertes de viento y tormentas secas cambiantes, que contribuyeron a empeorar la situación, particularmente los días 12 y 13 de agosto, que fueron "los más adversos".

La ola de calor extrema de agosto vino precedida de una primavera muy húmeda, pero de un junio y julio extremadamente cálidos y muy secos en la zona posteriormente asolada por los grandes incendios fuegos.

Hasta 53 medios aéreos en un día

Respecto a los medios empleados este agosto, el Gobierno ha reforzado el personal y la actividad de Aemet para asesorar a las comunidades, que han solicitado 348 boletines especiales de incendios en agosto, 307 de ellos por parte de Castilla y León.

Las brigadas de extinción del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco), repartidas por todo el territorio, han estado al cien por cien del dispositivo. El número máximo de medios aéreos operado ha sido de 53 en un solo día, 57 si se cuenta con los medios de extinción internacionales.

En Castilla y León se alcanzó el máximo de 33 medios aéreos del Miteco operando el mismo día.

En cuanto a los medios internacionales, el 11 de agosto el Gobierno dio la situación de prealerta en el Cecis, la aplicación que gestiona el Mecanismo Europeo de Protección Civil, para recibir apoyo por la acumulación de grandes incendios forestales activos.

Diez países europeos han ayudado a España. Los que más han apoyado con medios aéreos han sido Francia, Italia, Países Bajos, República Checa y Eslovaquia; y con medios terrestres: Francia, Alemania, Finlandia, Grecia, Rumanía y Andorra, que no pertenece al mecanismo europeo pero mantiene un acuerdo de cooperación con España.

En total un tercio de los medios de toda Europa han estado trabajando para sofocar los incendios españoles este agosto.

La Unidad Militar de Emergencias (UME), con el apoyo del resto de Fuerzas Armadas, ha intervenido en 47 operaciones en la lucha contra incendios. Esto ha supuesto un número acumulado de 5.772 militares y 2.138 medios.

En cuanto al tráfico, en señalización preventiva para advertir de distintos mensajes por los incendios se han activado 2.584 paneles y 20.000 mensajes.

La Guardia Civil y la Policía han tenido 5.500 efectivos dedicados a estos grandes incendios, que han realizado, entre otras, 35.917 evacuaciones. La Dirección General de Protección Civil ha gestionado más de 10.000 comunicaciones sólo en agosto.