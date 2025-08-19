El peor año de incendios en tres décadas: más de 380.000 hectáreas arrasadas, el tamaño de Mallorca

Un efectivo de la UME, en el incendio de Jarilla, en Cáceres.

Los fuegos que azotan el noroeste de España no dan tregua y van camino de convertir este 2025 en el peor año en tres décadas. Los incendios han calcinado ya 382.607 hectáreas desde enero, en 228 incendios detectados en varios puntos del país, según datos actualizados este martes por el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS, por sus siglas en inglés).

España combate actualmente unos 40 incendios por toda su geografía, de los que 23 se encuentran en situación Operativa 2 por su gravedad, según los últimos datos difundidos esta semana por Protección Civil. La mayoría se concentran en Galicia, Castilla y León y Extremadura, donde se localizan los fuegos más activos y destructores.

Galicia mantiene siete incendios forestales activos este martes en la provincia de Ourense, tras controlar dos durante la noche, y el más preocupante sigue siendo el de Larouco, que ha alcanzado ya las 20.000 hectáreas calcinadas y es el más grande de la historia de Galicia desde que hay registros.

Según el último balance de Medio Rural, durante la noche fueron estabilizados dos fuegos, el de Maceda, tras quemar 3.500 hectáreas, y el de Vilardevós-Fumaces y a Trepa, que ha afectado a 100 hectáreas.

Los siete incendios que siguen activos acumulan una superficie calcinada de 67.400 hectáreas.

Castilla y León mantiene activos 29 fuegos forestales, diez de nivel 2 -todos ellos en la provincia de León- y otros ocho de nivel 1 -entre León, Zamora y Salamanca-, con la atención puesta en la evolución de los incendios que afectan al Parque Nacional de Picos de Europa y al Lago de Sanabria, con miles de evacuados, y a la entrada del fuego de Jarilla (Cáceres) en Salamanca.

En este incendio, los técnicos del Plan de Lucha contra los Incendios Forestales de Extremadura (INFOEX) creen que este martes puede ser "el día clave" en su extinción después de permanecer activo desde hace una semana y haber calcinado ya 15.500 hectáreas en 155 kilómetros de perímetro.

Con esa última estimación divulgada a día de hoy -antes del mediodía-, se desprende que la superficie calcinada en España en 2025 abarca casi un tamaño equivalente al de la isla de Mallorca - de 364.000 hectáreas-.

Conforme a los últimos datos suministrados por EFFIS, herramienta dependiente del programa Copernicus, de observación y vigilancia de la Tierra de la Unión Europea (UE), se trata, además, de una superficie casi nueve veces mayor que la calcinada durante todo 2024, cuando fueron 42.615 las hectáreas quemadas en 219 incendios.

Supera también a la superficie que ardió en 2023 -91.220 hectáreas en 371 incendios- y excede ampliamente las cifras registradas en 2022, hasta ahora considerado el peor año en cuanto a superficie quemada en incendios forestales en el país: 306.555 hectáreas en 493 incendios.

La ola de calor de 16 días que afectó al país, con temperaturas que superaron los 45 grados en algunos lugares y que finalizó ayer lunes, tampoco ayudó a controlar los fuegos.