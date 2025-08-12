Mapa con los principales incendios activos en España

Efectivos de la UME actuando en un incendio en León.

España se encuentra actualmente en Fase de Preemergencia, en Situación Operativa 1 del Plan Estatal de Emergencias debido a los incendios forestales activos en el territorio.

Este mapa incluye tanto los incendios registrados por el Ministerio para la Transición Ecológica —información que este departamento actualiza a diario— como los datos facilitados por las Comunidades Autónomas.

La información se renovará cada día alrededor de las 12 del mediodía: