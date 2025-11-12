Juventud propone que el plazo de prescripción de los delitos sexuales a menores empiece a contar a partir de los 45 años

El Ministerio de Juventud e Infancia ha planteado una importante modificación en la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) que amplía el plazo de prescripción de delitos sexuales contra menores. La propuesta establece que dicho plazo comience a contar cuando la víctima cumpla 45 años, en lugar de los 35 años que contempla actualmente el Código Penal español.

Según han confirmado fuentes ministeriales, esta reforma se encuentra en fase de negociación dentro del Gobierno y se prevé que llegue al Consejo de Ministros "en las próximas semanas" para iniciar su tramitación. El objetivo principal de esta ampliación es garantizar un margen temporal más amplio para las víctimas, teniendo en cuenta las profundas consecuencias físicas y psicológicas que estos delitos provocan en menores de edad.

"Se necesitan años para dar el paso"

La ministra Sira Rego explicó este miércoles a los medios que la ampliación responde principalmente a una demanda de las asociaciones de víctimas de pederastia, especialmente relacionadas con casos en la Iglesia y otras instituciones. "Muchas veces se necesitan muchos años para poder dar el paso", ha precisado Rego, apoyándose en informes psicológicos que justifican esta medida.

La titular de Juventud e Infancia ha asegurado que están trabajando intensamente para que la ampliación de la LOPIVI llegue al Consejo de Ministros "como muy tarde en el mes de diciembre" de este año 2025. Rego ha subrayado su "determinación firme" para que esta modificación legislativa sea aprobada durante la presente legislatura. Esta iniciativa se enmarca en un contexto de mayor protección a las víctimas menores de edad, reconociendo que los traumas derivados de la violencia sexual pueden requerir décadas para ser procesados psicológicamente, lo que dificulta la denuncia dentro de los plazos actuales de prescripción.