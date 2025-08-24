Incendios en el noroeste: 15 fuegos activos y un riesgo muy alto de nuevos focos pese a que la situación mejora

España mantiene todavía niveles muy altos de riesgo de nuevos incendios y aunque mejora el control de la situación, persisten focos preocupantes, con 15 incendios en situación operativa 2, especialmente en Castilla y León, donde este domingo se ha declarado uno más en Garaño.

El escenario es "favorable pero muy lento", ha dicho este domingo la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, que ha advertido de que "los equipos empiezan a estar fuertemente agotados", tras quince días de fuegos agresivos y virulentos.

Un total de 15 incendios en situación operativa 2 siguen activos, diez de ellos en Castilla y León (León y Zamora), tres en Asturias y uno en Orense (Galicia), según los datos facilitados por el Comité Estatal de Coordinación (CECOD) contra los incendios, al que hay que sumar uno nuevo declarado esta tarde por la Junta en Garaño (León).

Además, el peligro de incendios se mantiene "en niveles muy altos o extremos" en amplias zonas de la península, especialmente del norte, centro y sureste, advierte la Agencia Estatal de Meteorología.

Barcones ha remarcado que las condiciones meteorológicas esperadas durante las próximas horas serán favorables para la extinción, aunque ha advertido de no bajar la guardia.

La situación por comunidades

El domingo ha sido una jornada "muy positiva" en cuanto a las labores de extinción de los tres incendios que aún permanecen activos en Asturias, donde se ha conseguido contener el frente del fuego de Degaña y se ha dado una evolución favorable en los de Somiedo y Genestoso, con lo que se está limitando la zona quemada.

La principal preocupación, el avance del fuego hacia el municipio asturiano de Ibias del incendio originado en el leonés de Anllares del Sil, se ha logrado contener y que no haya un avance en el frente, por lo que se está limitando la zona quemada.

Mientras que en Galicia, después de estabilizar el incendio de Larouco, el más grande de la historia de la región tras quemar 30.000 hectáreas, permanecen activos dos grandes fuegos, ambos en Ourense, el de Chandrexa de Queixa, que evoluciona favorablemente con solo un foco por estabilizar.

Y el de Carballeda de Valdeorras-Casaio, procedente de Porto de Sanabria (Zamora) y que ha quemado 4.000 hectáreas en la zona donde se encuentra Pena Trevinca, la montaña más alta de Galicia.

Se reactiva el de Fasgar

En Castilla y león, dos nuevos incendios en Garaño y Molinaseca así como la reactivación del incendio de Fasgar han desalojado a más de 300 personas de diez localidades leonesas: Viñayo, Piedrasecha, Portilla de Luna y Sagüera de Luna (incendio de Garaño), y por segunda vez las localidades de Fasgar, Vegapujin, Posada de Omaña, Torrecillo y Barrio de la Puente, así como Lombillo de los Barrios.

Preocupa el incendio declarado en Garaño, en el término municipal de Soto y Amino, donde las llamas amenazan a la población, de ahí que se haya decretado en nivel de riesgo potencial 2, el máximo.

Con estos nuevos incendios son ya 17 los que registra la provincia de León; así se mantiene el nivel de gravedad 2 por existir situaciones que podrían comportar grave riesgo para la población, en Fasgar, Anllares del Sil, Barniedo de la Reina, Llamas de Cabrera, Gestoso, Igüeña, La Baña y Garaño.

La reproducción de varios focos del incendio de Porto, procedente de Zamora, ha obligado a desalojar a los vecinos de La Baña (León) y se ha reactivado el de Caín de Valdeón, que procedente de Asturias amenaza la conocida Ruta del Cares en los Picos de Europa

Con todo, mejoran las condiciones en ambas provincias para la estabilización de los incendios y el control de los perímetros.