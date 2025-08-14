El tiempo
Incendios en Portugal
Incendios en Portugal / Agencias

Los incendios abrasan la península Ibérica: espectaculares fotos de los fuegos en España y Portugal

Envío de 50 efectivos del Infoca y dos aviones para luchar contra los incendios en Castilla y León y Extremadura

Agencias

14 de agosto 2025 - 19:22

Galería gráfica con las imágenes más llamativas de los incendios que están arrasando España y Portugal estos días de ola de calor.

Incendio en Ourense
1/31 Incendio en Ourense / Agencias
Incendio en Ourense
2/31 Incendio en Ourense / Agencias
Incendio en Ourense
3/31 Incendio en Ourense / Agencias
Incendio en Ourense
4/31 Incendio en Ourense / Agencias
Incendio en Ourense
5/31 Incendio en Ourense / Agencias
Incendio en Ourense
6/31 Incendio en Ourense / Agencias
Incendio en Asturias
7/31 Incendio en Asturias / Agencias
Incendio en Asturias
8/31 Incendio en Asturias / Agencias
Incendio en Asturias
9/31 Incendio en Asturias / Agencias
Incendio en Asturias
10/31 Incendio en Asturias / Agencias
Incendios en Portugal
11/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Ourense
12/31 Incendios en Ourense / Agencias
Incendio en Asturias
13/31 Incendio en Asturias / Agencias
Incendio en Asturias
14/31 Incendio en Asturias / Agencias
Incendios en Ourense
15/31 Incendios en Ourense / Agencias
Incendios en Portugal
16/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
17/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
18/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
19/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
20/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
21/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
22/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
23/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
24/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
25/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
26/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
27/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
28/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
29/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
30/31 Incendios en Portugal / Agencias
Incendios en Portugal
31/31 Incendios en Portugal / Agencias

