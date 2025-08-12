Un hombre muere en el incendio de Tres Cantos (Madrid)

El hombre que este lunes sufrió quemaduras en un 98% de su cuerpo en el incendio declarado en la localidad madrileña de Tres Cantos ha fallecido, según han informado a Efe desde el puesto de mando avanzado en el recinto ferial de Tres Cantos.

El hombre, de unos 50 años, fue rescatado por los servicios de emergencias de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas, atendido por asistencias del Summa y trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de la Guardia Civil, hospital donde también fue ingresado un hombre de 83 años con afectación torácica.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, entre otros políticos, han lamentado el fallecimiento del hombre que resultó herido con quemaduras en el 98% de su cuerpo.

"Lamento profundamente el fallecimiento del hombre gravemente herido en el incendio de Tres Cantos. Todo mi cariño para sus familiares y amigos en este momento tan doloroso", ha escrito la presidenta madrileña en su cuenta de X, donde también ha dado las "gracias a los equipos de emergencia que siguen trabajando sin descanso para proteger vidas y hogares".

Por su parte, el delegado del Gobierno, Francisco Martín, que se encuentra en el puesto de mando instalado en Tres Cantos, lamentó el suceso: "El incendio de Tres Cantos se ha cobrado una vida. Mi más sentido pésame a sus seres queridos y allegados en estos momentos tan difíciles", ha expresado en su cuenta en X.

El delegado también afirma que "el incendio continúa activo", por lo que ruega "máxima prudencia y atención a las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias".

El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha expresado su "tristeza" y ha dicho que el incendio de Tres Cantos lamentablemente se ha cobrado una vida. "Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos".

El incendio sigue activo, ha advertido antes de pedir que "por favor, extremad precauciones y seguid los canales oficiales de información".

Este martes, la Comunidad de Madrid ha informado de que el incendio, que ha obligado a desalojar tres urbanizaciones próximas al fuego, ha evolucionado favorablemente y está perimetrado.