Hábitos de lectura en España 2024: un país de jóvenes lectoras

Los españoles leemos y, los jóvenes, los que más. Así lo corroboran los datos más recientes publicados hace unos días sobre rutinas de lectura en España, que dejan sin fundamento la creencia de que la juventud no siente afinidad por los libros. Según el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros 2024, un informe anual que elabora la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), el 75,3 % de las personas de entre 14 y 24 años lee en su tiempo libre, el dato más alto desde que se realiza esta encuesta.

Los españoles leemos, por supuesto, el 90% de la población lo hace según el barómetro, pero este porcentaje engloba todo tipo de lecturas: libros, revistas, periódicos, webs, blogs, redes sociales, cómics o libros formativos y profesionales. El dato que de verdad resulta relevante en este barómetro es el de quienes lo hacen, no condicionados por sus obligaciones educativas o laborales, sino voluntariamente, destinando parte de su tiempo libre a leer.

En 2024 fueron dos tercios de la población, en concreto, el 65,5 % de los españoles, un 1,4 % más respecto a la cifra de 2023 y un 5,8% adicional respecto al resultado obtenido en el barómetro de 2017. La cifra mejora, es innegable, pero lo hace a un ritmo tan lento que en la gráfica siguiente parece estancada.

"Los datos son buenos, teniendo en cuenta que hace un siglo nuestro país tenía un tercio de población analfabeta". Esta fue la valoración de Daniel Fernández, presidente de la FGEE, durante la presentación del barómetro, pero sigue habiendo un 34,5% de españoles que nunca lee.

La importancia de la formación en el hábito lector

El nivel educativo es un factor determinante en los hábitos de lectura y así se refleja en los resultados del barómetro. El 84,4 % de las personas con estudios universitarios se declara lectora, frente al 40% que sólo posee estudios de educación primaria. No obstante, todos los niveles formativos experimentaron ligeras mejorías respecto al año 2017.

La mujeres, también a la cabeza

Junto a los jóvenes, las mujeres destacan sobre los hombres en el gusto por la lectura, leyendo un 71,7% en su tiempo libre frente al 59% del sexo masculino. Esta notable brecha de género se amplió durante el último año, alcanzando los 12,7 puntos porcentuales. En base al estudio, y así lo demuestran los datos expuestos hasta ahora, el perfil del lector tipo en nuestro país sería el de una mujer joven con estudios universitarios.

Sin tiempo para leer

Casi cinco de cada diez personas encuestadas reconocen que la falta de tiempo es la causa principal por la que no leen o por la que lo hacen de manera ocasional. El 27%, en cambio, admite que prefiere emplear su tiempo en entretenimientos diferentes a la lectura. Al 26% de los no lectores no le gusta leer y manifiesta expresamente su desinterés por los libros.

Andalucía, en la zona baja de la clasificación

Seis comunidades autónomas superan la media nacional de lectura (65,5%). Todas están en el norte y son Madrid, País Vasco, Cataluña, Navarra, La Rioja y Galicia. Andalucía se sitúa en la zona baja de la tabla, por delante de Extremadura, Canarias y Cantabria. La evolución de su indicador de lectura ha sido lenta, pero ascendente desde el año 2012, al igual que en el resto de regiones.

Los lectores del futuro

La lectura infantil mantiene la tendencia al alza observada en los últimos años: un 8% de los niños de 6 a 9 años lee durante su tiempo libre y el 82,5% de los menores de 6 años lee o escucha cuentos.

Lectura digital y nuevos formatos

La encuesta pone de manifiesto que seguimos comprando los libros en librerías de manera mayoritaria, aunque el formato digital va ganando terreno progresivamente, alcanzando en 2024 el 31,7%.

Los dispositivos preferidos son los libros electrónicos (12,7%), seguidos muy de cerca por ordenadores (11,1%) y teléfonos móviles (10,9%). También se observa un aumento en el uso de audiolibros, que ya son utilizados por el 7,9% de la población mayor de 14 años, especialmente entre los más jóvenes.

Comparativa con Europa

No existe un barómetro equivalente en Europa que nos permita comparar nuestros hábitos lectores con los de nuestros vecinos. Eurostat, la Oficina Europea de Estadística, publica una encuesta sobre lectura, pero lo hace contabilizando el % de personas por país que, al menos, ha leído un libro durante el último año. Las cifras más recientes son de 2022.

Suizos, luxemburgueses, daneses, noruegos y estonios son los europeos que más leen. Por el contrario, en el sureste de Europa se encuentran los porcentajes de lectura más bajos. España está ligeramente por encima de la media europea, con un 54,2% de población lectora, superando a Portugal (41,9%) e Italia (35,4%).

Un gran margen de mejora

A pesar de que las cifras de lectura en España han experimentado una evolución aceptable en los últimos años, el hecho de que solo dos tercios de la población dedique tiempo a leer en su tiempo libre revela que aún queda un amplio margen para fomentar este hábito cultural, que sigue siendo una herramienta fundamental para el crecimiento personal, el acceso al conocimiento y el fortalecimiento del pensamiento crítico.