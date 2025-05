Habemus Papam!

Ciudad del Vaticano/Fumata blanca. ¡Las campanas de San Pedro anuncian ya la buena nueva! El Colegio Cardenalicio alcanza la mayoría cualificada de dos tercios (89 de 133 votantes) a la cuarta votación. Acaba el cónclave y termina, por tanto, el período de sede vacante que quedó declarado a la muerte del Papa Francisco el pasado 21 de abril, Lunes de Pascua. El público congregado en la Plaza de San Pedro ha acogido con gran júbilo la aparición del humo blanco. En aproximadamente una hora saldrá al balcón principal el cardenal protodiácono, Dominique Mamberti, a anunciar la identidad del nuevo Sucesor de Pedro, el cuarto del siglo XXI. Acto seguido, la cruz patriarcal abrirá un reducido cortejo que, guiado por el maestro de ceremonias del Vaticano, presentará al nuevo obispo de Roma, el nuevo líder de la Iglesia Católica y el nuevo jefe del Estado del Vaticano.

El cónclave mas abierto de la historia, con 71 países representados, ha necesitado de solo dos jornadas para contar con un elegido. No han faltado apremios desde el exterior. El decano del Colegio Cardenalicio, el italiano Giovanii Battista Re, se mostró públicamente esperanzado en que ya hubiera Papa en la tarde de este jueves. Tiene 91 años, por lo que no ha entrado en el cónclave, por eso pudo hablar con toda libertad, aunque no hayan faltado quienes le han cuestionado el gesto de hacerlo. El miércoles pronunció una homilía en la que no citó a Francisco, una omisión cuando menos más que llamativa en la eucaristía que prepara a los cardenales para la elección e invoca la intercesión del Espíritu Santo.

En 2005 se necesitaron cuatro votaciones para elegir a Ratzinger como Benedicto XVI, tal como ha ocurrido ahora. Y en 2013 se requirieron cinco para la designación de Bergoglio como Francisco.