La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija de 12 años en Castellón

El padre y marido de las víctimas, , que habrían sido degolladas, encontró los cadáveres después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de Whassapp

/ Guardia Civil / Efe
Agencias

17 de febrero 2026 - 19:16

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de una mujer y su hija, una niña de 12 años, cuyos cuerpos han sido hallados este martes en una vivienda del municipio castellonense de Chilches, según han confirmado a EFE fuentes del Ayuntamiento de la localidad.

El padre y marido de las víctimas ha encontrado los cuerpos degollados. El hombre ha acudido a su vivienda después de que le enviaran una foto de su hija muerta a través de Whassapp, según ha informado Las Provincias.

El aviso se ha recibido esta tarde por un posible doble crimen y hasta el lugar se han desplazado con urgencia una patrulla de la Policía Local y otra de la Guardia Civil.

Fuentes municipales han indicado que las víctimas pertenecen a una familia de personas sordas muy conocida en la localidad, y la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación.

